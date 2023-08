di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 17.8..2023.

NoiPa, il cedolino dello stipendio del mese di agosto 2023 inizia ad essere visibile: come accedere per la consultazione e scaricarlo.

Stipendi NoiPA di agosto 2023: è iniziato il caricamento online del cedolino relativo allo stipendio del mese di agosto. Il caricamento è graduale, quindi è possibile che si debba attendere qualche ora (a volte anche più) prima che tutti lo possano visualizzare. Ad ogni modo, entro il giorno 18 (domani) generalmente è sempre visibile. Gli utenti possono visualizzarlo dalla loro area personale. Come anticipato, il cedolino del mese porta con sé novità positive per alcune categorie di redditi.

Cedolino NoiPA agosto 2023 e importi

Cosa aspettarsi dal cedolino NoiPA di agosto 2023? Chi ha potuto visualizzare gli importi sa già quanto incasserà al netto, ma dal cedolino avrà modo di vedere i dettagli. Nel mese di agosto è previsto il pagamento del taglio del cuneo contributivo del 6/7% maturato a luglio (per chi rientra nei limiti di reddito previsto dalla normativa) e molti dipendenti pubblici riceveranno da NoiPA gli arretrati dell’assegno accessorio una tantum dell’1,5% (a luglio sono stati liquidati solo ad una grossa fetta del comparto scuola). Tutti riceveranno la quota spettante del mese, comparto scuola incluso. Saranno ancora presenti le addizionali regionali e comunali, che è uno dei motivi per cui gli importi per molti sono stati deludenti.

