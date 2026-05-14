di Salvatore Pappalardo,La Tecnica della scuola, 13.5.2026.
Gli aspiranti docenti iscritti nelle GPS e/o specializzati sul sostegno che intendono partecipare alla procedura per il conferimento delle supplenze: annuali fino al 31 agosto, temporanee fino al 30 giugno e su eventuali spezzoni di cattedra, devono presentare la domanda in modalità telematica dal 16 al 29 luglio 2026.
Mancata presentazione
La mancata presentazione della domanda è considerata come rinuncia alla partecipazione alla procedura, così come la mancata indicazione di alcune sedi è intesa come rinuncia per le sedi non espresse.
Scelta delle 150 sedi
Nello scegliere le sedi è opportuno sapere che si possono indicare delle preferenze puntuali, con le quali si scelgono specifiche scuole attraverso uno specifico codice meccanografico e preferenze sintetiche con le quali si svelgono tutte le scuole di determinato comune, distretto o addirittura dell’intera provincia.
Indicazioni degli spezzoni
Nel presentare la domanda, spesso i candidati non indicano gli spezzoni per paura di trovarsi a insegnare per tutto l’anno con un orario ridotto; in merito va detto che la procedura prevede il diritto, a conseguire il completamento dell’orario, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio d’insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Inoltre la procedura prevede che il docente può optare il completamento dell’orario sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso.150 preferenze: come scegliere le sedi e come funziona l’algoritmo ultima modifica: 2026-05-14T11:11:27+02:00 da