InsegnantiSostegno Autore: - 19 Maggio 2026 / 16 : 34
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150 preferenze e conferma docente di sostegno

Gilda Venezia

Orizzonte Scuola, 19.5.2026.

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili.
QUESTION TIME con Craparo (Gilda)

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi i due argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube).

Per fare il punto della situazione e rispondere alle domande degli utenti, in tempo reale, in collegamento con Simone Craparo, rappresentante della segreteria nazionale della Gilda degli Insegnanti. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per martedì 19 maggio alle 14:30.

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150 preferenze e conferma docente di sostegno ultima modifica: 2026-05-19T16:34:44+02:00 da
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