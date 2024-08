150 preferenze Gps 2024, l’algoritmo non torna indietro? Risponde l’esperta

di Daniele Di Frangia, La Tecnica della scuola, 5.8.2024.

Dal 26 luglio 2024, e fino alle ore 14 del 7 agosto 2024 sarà possibile accedere all’Istanza Polis Informatizzazione Nomine Supplenze per il conferimento delle supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.L. 44/2023 art. 5, commi da 5 a 17) e delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE ai fini delle supplenze, che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS.

Lo ha comunicato il MIM con avviso del 25 luglio. Lo stesso Ministero ha predisposto anche un’apposita pagina con indicazioni utili, compresa una guida rapida alla presentazione dell’istanza.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle 150 preferenze e della compilazione della domanda ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 2 agosto con Patrizia Giovannini della direzione nazionale Gilda.

Un ascoltatore ha posto la seguente domanda:

“Non capisco il concetto l’algoritmo non torna indietro“

Ecco la risposta di Patrizia Giovannini:

“Se l’algoritmo viene fatto girare come lo scorso anno nell’ultima settimana di agostosignifica che i posti per le supplenze sono pochi in quel momento, non sono ancora intervenuti tutti perché la definizione del quadro delle disponibilità non è completo, e perché non è completo? Primo perché molti dirigenti magari sono andati in ferie e stanno ancora rientrando, le segreterie sono ridotte all’osso e ancora non hanno magari registrato tutti i posti effettivamente liberi per aspettativa, per incarichi dottorati e quant’altro”.

“Qui parliamo di posti liberi nel senso che sono liberi fino al 30 giugno, maggiormente sono posti occupati da un titolare e che si liberano per una indisposizione, per un’aspettativa e quant’altro. I posti al 31 agosto sono quelli annuali, quelli residui dopo le operazioni di assunzione o riguardo a quella percentuale di assunzione che non viene attribuita. Sicuramente qualcosa ci dovrebbe essere visto e considerato che sappiamo dei 45.124 posti, ce n’erano 17-18mila in più che sicuramente sono stati accantonati, messi da parte per il prossimo concorso Pnrr che dovrà essere bandito tra ottobre e dicembre, quindi su quei posti dovrebbe girare l’algoritmo, dunque qualcosa al 31 agosto ci dovrebbe essere, dove, come, quando possa essere non lo sappiamo”.

“Nel momento in cui si fanno le scelte de 150 scuole come adesso, il quadro delle disponibilità non c’è, arriverà contestualmente al momento in cui il bollettino dell’algoritmo viene pubblicato. Non viene mai pubblicato, perché i tempi sono ristretti, il quadro delle disponibilità prima, viene pubblicato la mattina, viene fatto girare l’algoritmo nel primo pomeriggio e la sera viene poi pubblicato il bollettino. Per loro quello è aver in qualche modo portato a conoscenza un quadro

“Quindi morale della favola i primi saranno gli ultimi perché se non hanno inserito tutto ma proprio tutto, comprese le isole, dove ci sono tutte le posizioni scomode, non hanno messo il codice della provincia per partecipare su tutto. È probabile che proprio quei posti scomodi che non vogliono, siano presenti (solo quelli) al momento in cui gira per la prima volta l’algoritmo. E chi è in prima posizione finisce saltato perché quelle scomodità non le ha inserite. Questo è il problema annoso che sempre di più si sta verificando in questi ultimi 2 anni”.

✅ (19:05) Non capisco il concetto l'algoritmo non torna indietro.

150 preferenze Gps 2024, l'algoritmo non torna indietro? Risponde l'esperta

