150 preferenze, novità ‘posto orario’

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 3.7.2026.

Novità scelta 150 preferenze: gli aspiranti dell’infanzia e primaria potranno anche optare per il ‘posto orario’.

Si è tenuta nella giornata odierna, 3 luglio 2026, l’informativa MIM-sindacati per presentare la domanda che dal 16 al 29 luglio 2026 sarà dedicata alla scelta delle 150 preferenze. In base a quanto emerso l’istanza sarà sostanzialmente identica agli anni precedenti. Sarà però presente una novità: gli aspiranti potranno anche scegliere il c.d ‘posto orario’: di cosa si tratta esattamente? Facciamo chiarezza.

Scelta 150 preferenze: cosa cambia

L’algoritmo tonerà indietro nelle nomine GPS da quest’anno e si assisterà ad un inasprimento delle sanzioni in caso anche di rinuncia. Si tratta di novità, queste, già note in quanto introdotte con la nuova O.M. 27/26 e riconfermate dal Ministero nell’incontro odierno.

Nell’informativa di oggi è stata presentata anche un’ulteriore novità: la possibilità di optare, all’interno della domanda dedicata alla scelta delle 150 preferenze, per il ‘posto orario‘. In pratica, chi selezionerà il posto orario sta accettando una eventuale nomina che prevede una somma di spezzoni che possono appartenere a istituzioni scolastiche differenti. Questa possibilità era già consentita nella scuola secondaria di I e II grado attraverso le cattedre orario esterne (COE), e ora viene estesa anche alla scuola dell’infanzia e primaria.

La normativa prevede un massimo di 3 sedi distribuite in 2 comuni. Inoltre, potrebbe essere assegnata una cattedra composta anche da una scuola non espressamente indicata nella domanda. Sarà sufficiente che una delle scuole che compongono il posto orario sia stata inserita tra le preferenze perché l’algoritmo possa attribuire l’intera cattedra.

Istruzione

La domanda avrà 3 sezioni

Nulla di nuovo per quanto riguarda la struttura della domanda delle 150 preferenze, la quale resterà divisa nelle stesse 3 sezioni:

sezione dedicata al conseguimento delle supplenze da Gps (ed eventualmente da Gae);

(ed eventualmente da Gae); sezione dedicata alla conferma del docente sul sostegno ;

; sezione dedicata alle nomine a tempo determinato finalizzate al ruolodalle Gps I fascia sostegno.

Sarà sufficiente che una delle scuole che compongono il posto orario sia stata inserita tra le preferenze perché l’algoritmo possa attribuire l’intera cattedra”.

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150 preferenze, novità ‘posto orario’

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