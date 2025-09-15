dalla Gilda degli insegnanti, 15.9.2025.

L’evento organizzato dalla Gilda degli Insegnanti il 4 ottobre a Rimini

sul tema del ruolo che l’Istituzione Scuola la legalità deve riacquisire.

La Giornata Mondiale dell’insegnante si tiene ogni anno il 5 ottobre dal 1994 e commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell’UNESCO sullo status di insegnante con l’obiettivo di mobilitare il sostegno agli insegnanti e di garantire che i bisogni delle future generazioni continuino ad essere soddisfatte dai docenti.

Quest’anno, la Gilda degli Insegnanti la celebrerà a Rimini, il 4 Ottobre 2025 e il tema principale sarà legato alla legalità, nello specifico, al ruolo che l’Istituzione Scuola deve riacquisire come promotrice di dialogo ed educatrice, trasformando i ragazzi in protagonisti attivi nella comprensione del rispetto della legalità, sia come valore per una libertà collettiva, sia come custodia degli avvenimenti del passato.

sono previsti interventi di Salvatore Borsellino, Paolo di Giannantonio, Alex Corlazzoli e Giuseppe Carbone.

Presentazione di Carlo Castellana, Moderatore Gianluigi Dotti.

31° giornata mondiale dell’insegnante

