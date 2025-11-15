ContrattoGilda Venezia Autore: - 15 Novembre 2025 / 06 : 50
4 + 2: assemblea regionale della Gilda degli insegnanti

La Gilda degli insegnanti di Venezia, in collaborazione con le altre  Gilde del Veneto, organizza una

ASSEMBLEA REGIONALE

nel giorno di 

martedì 25 novembre dalle 8:00 alle 10:00

in modalità on line a questo link:

https://meet.google.com/sok-pcci-ozi

 

OdG

  1. Riforma degli istituti tecnici “4+2”:
    • Analisi dei contenuti della proposta ministeriale;
    • Impatto sui percorsi di istruzione, organici, curricoli e professionalità;
    • Rapporto con il Sistema ITS Academy e con la filiera tecnico-professionale.
  2. Contratto
  3. Carta docente
  4. Assicurazione sanitaria

 

