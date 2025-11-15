La Gilda degli insegnanti di Venezia, in collaborazione con le altre Gilde del Veneto, organizza una
ASSEMBLEA REGIONALE
nel giorno di
martedì 25 novembre dalle 8:00 alle 10:00
in modalità on line a questo link:
https://meet.google.com/sok-pcci-ozi
OdG
- Riforma degli istituti tecnici “4+2”:
• Analisi dei contenuti della proposta ministeriale;
• Impatto sui percorsi di istruzione, organici, curricoli e professionalità;
• Rapporto con il Sistema ITS Academy e con la filiera tecnico-professionale.
- Contratto
- Carta docente
- Assicurazione sanitaria
IL COMUNICATO
