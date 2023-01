A febbraio 2023 i docenti potranno accedere ai portali universitari per iscriversi ai percorsi 5 CFU. Il costo previsto sarà di 350 Euro.

Le lezioni dei moduli didattici saranno attivate in modalità on line.

Per ogni altro aspetto si rimanda agli avvisi sui siti istituzionali delle singole università.

Tutti i dettagli saranno pubblicati in questa pagina web entro la fine del mese di Gennaio.

Vedi anche: https://www.univr.it/it/i-nostri-servizi/post-laurea/formazione-degli-insegnanti