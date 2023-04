Obiettivo scuola, 28.4.2023.

I chiarimenti USR Lazio.

L’USR Lazio ha emanato la nota n. 22656 del 28 Aprile 2023 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla possibilità di conseguire i 5 CFU previsti disgiuntamente rispetto all’anno di formazione e prova.

Il concorso straordinario di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2022, n. 73, prevede una procedura finalizzata all’immissione in ruolo, previa stipulazione di contratti a tempo determinato di durata annuale, nel corso dei quali viene previsto lo svolgimento, con oneri a proprio carico, di un percorso di formazione, in collaborazione con le università, nonché del percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

In riferimento ai diversi quesiti pervenuti a questa Direzione generale in merito alla possibilità alla di conseguimento dei previsti 5 CFU disgiuntamente dall’anno di prova e formazione, l’Ufficio III “Reclutamento del personale docente ed educativo” della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), su espressa richiesta di questo Ufficio, con nota prot. n. 28942 del 27.04.2023, ha fornito i seguenti chiarimenti.

Si “ritiene percorribile la possibilità di conseguire i 5 CFU disgiuntamente dall’anno di svolgimento del percorso di formazione e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Di conseguenza, i vincitori della procedura straordinaria, purché già assunti con contratto a tempo determinato sulla base dello scorrimento della graduatoria concorsuale in oggetto, possono scegliere di conseguire i 5 CFU, previo svolgimento del percorso universitario di formazione, anche in un anno scolastico non coincidente con quello di svolgimento del percorso di formazione e prova”.

Questa precisazione è molto importante ma sul punto ci permettiamo di precisare ulteriormente:

La nota chiarisce che chi è stato assunto quest’anno 2022/2023 da GPS I fascia con procedura finalizzata al ruolo ma ha dovuto rinviare l’anno di formazione e prova (per esempio a causa del congedo di maternità) può comunque conseguire quest’anno i 5 CFU benché l’anno di formazione e prova sia stato rinviato all’anno prossimo.

.

D’altra parte, è evidente che questo non significa che i 5 CFU possano essere conseguiti dopo lo svolgimento dell’anno di formazione e prova, in quanto si tratta di un requisito necessario per il superamento dell’anno di formazione e prova e per la conferma in ruolo.

.

Inoltre, è necessario che si sia stati già assunti con contratto a tempo determinato sulla base dello scorrimento della graduatoria concorsuale in oggetto. In altri termini, non è possibile conseguire i 5 CFU prima che sia avvenuta la nomina tramite lo scorrimento della graduatoria di merito.



