di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 14.6.2023.

In questi giorni sui mezzi di informazione che si occupano di scuola circolano notizie – direi più indiscrezioni che altro -, riguardanti i 60 CFU, ovvero il nuovo modo con cui sarà possibile abilitarsi.

Aspettare l’uscita del decreto del MIM

Tutto ciò che è stato pubblicato riguarda l’eventuale modifica di norme legislative.

Purtroppo non potremo dare risposte su come sarà la nuova abilitazione fino a quando non verrà pubblicato il decreto del ministero dell’istruzione e del merito. Solo questo strumento potrà chiarire il quadro.

Prima di allora non possiamo rispondere a gran parte dei quesiti che riguardano questo tema.

