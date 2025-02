di Libero Tassella, Informazione scuola, 2.2.2025.

Riguarda solo i docenti che con le vecchie normative sarebbero dovuti andare in pensione d’ufficio.

Sono quelli che dovevano essere collocati in pensione d’ufficio il primo settembre 2025 con decreto del DS, senza presentare domanda. Ora possono restare se vogliono in servizio se no a domanda vanno in pensione come tutti quelli che hanno 41 anni e 10 mesi di contributi se donne e 42 anni e dieci mesi di contributi se uomini ovviamente al 31 dicembre.

La domanda va prodotta in cartaceo entro il 28 febbraio.

Ma chi potrebbe restare? Sappiamo che l’insegnamento logora anche se non è considerato lavoro usurante.

Chi vuole prendere qualcosa in più di stipendio a fine mese, non avrà trattenute pensionistiche.

Pensate a insegnanti che sono all’interno di progetti attività di coordinamento, non vanno in classe e non vogliono fare le nonnine a disposizione full time di figli e figlie come baby sitter con i nipotini, restano a scuola si portano a casa uno stipendio sostanzioso con gli extra per altri due anni e pagano la baby sitter alla figlioletta e al figlioletto.

È chiaro ora?

Ci sono insegnanti con molti guadagni extra in un anno per attività aggiuntive appaltate da anni, stanno vicino casa, i figli sono grandi e sposati e non vogliono fare i nonni full time sono quelli che da mane a sera sono a scuola e contano a volte più dei DS.

Questo ovviamente significa un minor numero di trasferimenti e di assunzioni in ruolo.

67 anni, in pensione o in servizio: domande entro il 28 febbraio

