A. Gavosto, le sue “nozze con i fichi secchi”?

A. Gavosto, l’ultima sua lunga intervista conferma la sua idea di scuola. Ovviamente, tutto è possibile, ma gli insegnanti vogliono comprendere se il gioco vale la candela

A. Gavosto, l’ultima sua intervista

A. Gavosto in questi ultimi mesi ha dimostrato una certa vivacità. Mi riferisco, innanzitutto al suo ultimo lavoro (La scuola bloccata, Laterza). Indubbiamente, la pubblicazione ha favorito una maggiore conoscenza dello studioso della scuola. Essendo Presidente della Fondazione Agnelli, non è difficile intuirne il pensiero. Sicuramente è un sostenitore della scuola-azienda . A. Gavosto, inoltre è il rappresentante di quegli economisti dell’istruzione che enfatizzano le ricerche, i dati. Un esempio per tutti: ha liquidato la questione delle classi pollaio, basandosi su una ricerca (Education at a Glance-Oecd, 2021) secondo la quale “nelle scuole primarie italiane il numero emdio di studenti è 19, contro i 21 della media Ocse...”

Ovviamente, visto il successo del volume, ha rilasciato diverse (troppe) interviste, ribadendo il suo pensiero.

L’ultima in ordine di tempo è al quotidiano economico ItaliaOggi (27 settembre) dove ribadisce alcune conclusioni contenute nel dossier “Le risorse per l’istruzione: luoghi comuni e dati reali” (21 settembre 2022)

In estrema sintesi, la spesa per l’istruzione in Italia è in linea con la media europea. E’ compromessa al ribasso per via degli scarsi investimenti nell’Università. Per quanto riguarda il numero degli insegnanti ” è nell’insieme costantemente aumentato negli ultimi anni. Infatti, in ragione del declino demografico, il rapporto studenti / docenti è in diminuzione: nell’ a.s. 2014/15 era 10,9, nel 2021/22 è 8,6”

La facile ricetta di A. Gavosto

Quindi secondo lo studioso, inesperto d’aula, i problemi sono altri. A. Gavosto ritiene di dover concludere il tema della formazione iniziale dei docenti con il relativo Dpcm “anche perché altrimenti rischiamo di perdere i fondi delPnrr” (ItaliaOggi).

E’ necessario infine allungare “il tempo pieno alle primarie e alle medie in tutto il paese: è il miglior antidoto alla perdita degli apprendimenti che si è verificata durante la pandemia. Poi bisogna completare le riforme del Pnrr, in particolare, carriera dei docenti”.

“Le nozze con i fichi secchi?”

Qualche considerazione. Troppo facile emettere sentenze, senza conoscere e vivere quotidianamente l’aula scolastica.

In secondo luogo l’allungamento del tempo pieno, senza aumentare il personale scolastico, comporta un maggior numero di ore di presenza a scuola. La domanda è semplice: con quale ritorno economico?

Non è compito di A. Gavosto individuare le cifre economiche, ma lo studioso dimentica che il personale della scuola è in attesa dopo quasi quattro anni del contratto economico 2018-21. Nel frattempo i carichi di lavoro sono aumentati. Alcuni a costo zero, altri con compensi irrisori. E intanto il costo delle bollette emergetiche sale, l’inflazione corre avvicinandosi al 10%

Quindi se la proposta di aumentare le ore di lavoro comporta una cordiale pacca sulle spalle, allora credo che gli insegnanti siano indisponibili.

