A. Gavosto, “Non buttiamo via la Dad con il lockdown“. Articolo interessante. Accenni interessanti, anche se necessariamente sintetici, alle potenzialità della Dad o Did.

A. Gavosto, difende la Dad o Did

A. Gavosto studioso teorico della scuola, e quindi inesperto d’aula, ha pubblicato un articolo interessante su “La Stampa” (11 settembre). Quasi sempre sono stato critico verso le sue testi. In quest’occasione, invece, mi trovo d’accordo. Cosa scrive A. Gavosto? Il suo ragionamento è sulla Dad, ora Did, sostenendo la validità dell’approccio online. Il titolo non lascia dubbi “Lezioni di 10 minuti e tante discussioni. Non buttiamo via la dad con il lockdown“. In sintesi lo studioso sostiene la validità della Dad, contrapponendosi ” ai tanti docenti studenti e famiglie che inorridiscono ala prospettiva di nuove elzioni online… Eppure il completo rifiuto della dad è miope”. Cita i casi dei bambini ospedalizzati o degli alunni ucraini “che continuano a fare lezione nella loro lingua con i compagni rimasti nel paese“.

La parte maggiormente interessante, però la troviamo a conclusioen dell’articolo. A. Gavosto scrive di “video scaricabili prima della lezione, magari preparati dal docente più esperto in didattica digitale; a quel punto ogni insegnante potrebbe avere più tempo per stimolare discussioni, sollecitare approfondimenti, insegnare a ricercare informazioni, lavorare in gruppo”

Interessanti queste’ultime riflessioni che rivalutano la Dad o Did come un approccio aperto all’onlife (L. Floridi) sempre più invasivo del nostro vivere in presenza.