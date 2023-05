dal blog di Gianfranco Scialpi, 22.5.2023.

A. Giannelli (ANP). Pone nuovamente la questione del merito. Discorso poco concreto.

A. Giannelli (ANP). Di nuovo parla di merito

A. Giannelli (ANP). Interviene a un corso di formazione per Dirigenti scolastici (18 maggio). La sua relazione tocca diversi argomenti. Quello pervasivo riguarda il merito. “Sul concetto del merito siamo favorevoli: è un concetto costituzionale. Nell’articolo 34 si parla dell’obbligo dello Stato nel garantire gli studenti più meritevoli, anche senza mezzi economici. Mi preme dire però che il merito va applicato anche al personale, che va incentivato e remunerato in base all’impegno che mette sul lavoro. Mi aspetto dal ministro un segnale concreto”

Purtroppo A. Giannelli dimentica che il Ministro G. Valditara e quindi il Governo Meloni hanno già risposto con il docente-tutor e l’orientatore, Questi riceveranno per ogni ora effettuata (tante) un netto compreso tra i 5,16 € e i 7,34 €.

Somme coerenti con il principio dell’ottimizzazione (minimo investimento per il massimo dei risultati) che condiziona pesantemente ogni compenso aggiuntivo.

Se inquadriamo questi riconoscimenti economici con l’assenza di risorse per il contratto nazionale 2022-24, allora il disegno è chiaro: merito solo a parole!

