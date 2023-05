dal nostro inviato Sandro De Riccardis, la Repubblica, 29.5.2023.

“Rischiava il debito in italiano e storia”.

La donna ha riportato una ferita all’avambraccio e una alla testa. Il ragazzo ha anche intimato ai compagni di uscire dall’aula con una pistola giocattolo. Rischiava l’insufficienza con le materie della prof aggredita. Valditara: “Fatto inquietante, bullismo si sta moltiplicando”.

ABBIATEGRASSO – Uno studente di 16 anni ha ferito all’avambraccio con un coltello una professoressa di 51 anni, in un istituto superiore di Abbiategrasso, l’Iis Emilio Alessandrini in via Einaudi.

L’episodio si è verificato alle 8.20 circa, pochi minuti dopo l’ingresso degli studenti in classe. La donna ha anche una ferita sulla testa, ma le sue condizioni non sono gravi: è stata trasferita in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Il ragazzo, con una pistola giocattolo, avrebbe anche intimato ai compagni di uscire dall’aula, senza ferirne nessuno. All’arrivo dei Carabinieri, il ragazzo non ha fatto resistenza lasciando la pistola sul banco, ben visibile. I militari hanno sequestrato un pugnale con una lama di circa 30 centimetri.

Anche il 16enne è andato in codice giallo al pronto soccorso. I militari stanno ascoltando la donna che ha dato una prima ricostruzione dei fatti. Secondo le prime ricostruzioni, la professoressa per mettersi al sicuro è scappata in bagno.

Il minorenne, di buona famiglia e con buoni risultati a scuola, frequentava la seconda superiore del liceo di scienze applicate, uno dei percorsi di studio previsti dall’istituto Alessandrini. Ma a quanto si apprende quest’anno rischiava il debito in italiano e storia, proprio le materie della professoressa aggredita. Motivo che potrebbe essere alla base dell’aggressione.

L’allarme per uno studente con la pistola e la corsa in ospedale

In un primo momento la chiamata ai soccorsi parlava di una sparatoria, poi smentita dai testimoni. “Dinamica riferita – si legge in un comunicato del’Areu – viene inizialmente segnalata sparatoria, a seguito di riscontro in posto si conferma invece aggressione con arma bianca”.

Per la professoressa è stato aperto un codice rosso che divetà però un codice giallo, quando i sanitari constatano che le condizioni della donna non erano gravi.

Il ministro dell’istruzione Valditara: “Fatto inquietante tra questi episodi di bullismo”

“Oggi mi recherò anche ad Abbiategrasso per questo fatto avvenuto poco fa. Dopo l’esperienza del Covid gli episodi di bullismo si stanno moltiplicando, proprio perché si è interrotta quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, oggi a Rho Fiera per un convegno sulle scienze della vita.

Abbiategrasso, accoltella una prof e minaccia gli altri studenti con una pistola giocattolo: fermato un 16enne.

