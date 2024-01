Abilitazione con 60 CFU: chi, come, dove e quanto

Gilda degli insegnanti di Venezia, 3.1.2024.

Percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023: non è ancora tutto chiaro

Il DPCM 4 agosto 2023 ha permesso l’attivazione di un percorso da 60CFU – ovvero CFA per Accademie e Conservatori – per poter conseguire l’abilitazione all’insegnamento per classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado (ai sensi dell’art. 2-bis del D.lgs. n. 59/2017 e dell’Allegato 1 del DPCM del 4 agosto 2023).

Si può acquisire un’abilitazione in un anno accademico per le classi di concorso disponibili indicate dalle singole Università.

Le classi di concorso richieste dalle Università venete.:

Conservatorio di Musica Antonio Buzzolla – Adria (RO):

La pagina

.

La pagina Università degli Studi di Padova:

La pagina

Le classi di concorso richieste

.

La pagina Le classi di concorso richieste Università degli Studi di Venezia:

La pagina

Le classi di concorso richieste

A-01 Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado

A-07 Discipline audiovisive

A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica

A-09 Discipline grafiche, pittoriche, scenografiche

A-10 Discipline grafico-pubblicitarie

A-11 Discipline letterarie e latino

A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-13 Discipline letterarie, latino e greco

A-14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche

A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica

A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-18 Filosofia e Scienze umane

A-19 Filosofia e Storia

A-20 Fisica

A-21 Geografia

A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado

A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti)

A-24 Francese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Inglese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Tedesco – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Russo – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Cinese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Giapponese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Ebraico – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Arabo – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

A-24 Neo-Greco – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

.

La pagina Le classi di concorso richieste A-01 Arte e Immagine nella scuola secondaria di I grado A-07 Discipline audiovisive A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica A-09 Discipline grafiche, pittoriche, scenografiche A-10 Discipline grafico-pubblicitarie A-11 Discipline letterarie e latino A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-13 Discipline letterarie, latino e greco A-14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica A-17 Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-18 Filosofia e Scienze umane A-19 Filosofia e Storia A-20 Fisica A-21 Geografia A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado A-23 Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) A-24 Francese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Inglese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Tedesco – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Russo – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Cinese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Giapponese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Ebraico – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Arabo – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-24 Neo-Greco – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE INSEGNANTI (60 CFU, 30 CFU E 36 CFU) ATTIVABILI DAL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI VENEZIA (Previo parere favorevole accreditamento)

Classe Denominazione

A-25 Francese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado

A-25 Inglese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado

A-25 Spagnolo – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado

A-25 Tedesco – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado

A-30 Musica nella scuola secondaria di I grado

A-34 Scienze e tecnologie chimiche

A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

A-41 Scienze e tecnologie informatiche

A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche

A-53 Storia della Musica

A-54 Storia dell’arte

AB56 Chitarra – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

AG56 Flauto – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

AI56 Percussioni – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

AJ56 Pianoforte – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado

A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado

A-63 Tecnologie musicali

A-64 Teoria, analisi e composizione

A-70 Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena

.

Classe Denominazione A-25 Francese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado A-25 Inglese – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado A-25 Spagnolo – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado A-25 Tedesco – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di primo grado A-30 Musica nella scuola secondaria di I grado A-34 Scienze e tecnologie chimiche A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica A-41 Scienze e tecnologie informatiche A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche A-53 Storia della Musica A-54 Storia dell’arte AB56 Chitarra – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado AG56 Flauto – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado AI56 Percussioni – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado AJ56 Pianoforte – Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado A-60 Tecnologia nella scuola secondaria di I grado A-63 Tecnologie musicali A-64 Teoria, analisi e composizione A-70 Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena Università di Verona

avviso

Le classi di concorso:

Area Lettere, Arti e Comunicazione: classi A01 – A11 – A12 – A13 – A22 – A54

Area Formazione, Filosofia e Servizio Sociale: classi A18 – A19

Area Lingue e Letterature Straniere: classi AA24 (francese) – AB24 (inglese) – AC24 (spagnolo) – AD24 (tedesco) – AE24 (russo)

Area Scienze Motorie: classi A48 e A49

Area Scienze e Ingegneria: classi A26 – A27 – A28 – A41 – A47 – A50

Area Economica e Giuridica: classi A45 e A46

Area Medicina e Chirurgia: classi A31 e A15

.

Va precisato che non tutte le Università hanno richiesto l’attivazione dei corsi per le classi di concorso della tabella B.

Requisiti

Laurea:

Vecchio Ordinamento,

Specialistica o Magistrale o titolo equipollente o equiparato)

Diploma dell’Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica di II livello (o titolo equipollente o equiparato)

Studenti iscritti ad un Corso di Laurea Magistrale

Studenti iscritti ad un Corso Laurea Magistrale a Ciclo unico che abbiano già conseguito almeno 180 crediti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione al percorso PF60;

Diploma ITP (requisito valido fino al 31 dicembre 2024) per le classi di concorso della tabella B

La laurea deve comprendere gli esami o CFU richiesti dal DPR 19/2026 e dm 259/2017. QUI è possibile controllare

Prova preselettiva

Il DPCM 4 agosto 2023 afferma

“3. Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo.”

Pertanto non è ancora stato chiarito dal MIM quale sarà la prova preselettiva.

Il Percorso di 60 CFU

Il percorso comprende

insegnamenti di Area Comune (24 CFU)

insegnamenti di Area disciplinare per classe di concorso (16 CFU)

Tirocinio diretto e indiretto (20 CFU)

Prova finale

1 CFU equivale a 6 ore di didattica per l’ Area comune e l’Area disciplinare

un cfu corrisponde a 12 ore di attività per il Tirocinio diretto e indiretto

Per gli insegnamenti di Area comune e Area disciplinare un

La frequenza

La percentuale minima di frequenza è del 70% per ogni attività formativa (art. 7, comma 7 del DPCM del 4 agosto 2023).

Solo per gli aa.aa. 2023/24 e 2024/25, i percorsi universitari di formazione iniziale possono essere svolti in modalità telematica sincrona, ma non per i tirocini e i laboratori, con una percentuale massima del 50% del totale.

Le modalità a riguardo saranno stabilite dalle Università che fisseranno il calendario delle attività.

Riconoscimento CFU

Il DPCM 4 agosto 2023 prevede il riconoscimento dei CFU pregressi. Le Università valuteranno i singoli curriculum dopo l’attivazione dei percorsi.

I costi

Il DPCM 4 agosto 2023 prevede un max di 2.500 euro per il percorso da 60 CFU. Alcune Università hanno già comunicato i costi preventivati.

Percorsi abilitanti: 30 CFU + 30 CFU

Ricordiamo che i laureati potranno scegliere anche il percorso

30 CFU per accedere al secondo concorso della fase transitoria, previsto per l’autunno

vincita del concorso

30 CFU post concorso per completare la formazione e conseguire l’abilitazione nella classe di concorso scelta per il concorso

.

.

.

.

.

.

.

.

Abilitazione con 60 CFU: chi, come, dove e quanto

ultima modifica: da