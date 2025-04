La Tecnica della scuola, 19.4.2025.

Possibilità di rinviare il conseguimento dell’abilitazione per le docenti del concorso PNRR1 in gravidanza.

Il MIM ha pubblicato una nota che prevede la possibilità di rinviare il conseguimento dell’abilitazione per le docenti del concorso PNRR1 in gravidanza:

“Le insegnanti che stanno frequentando i percorsi abilitanti in quanto vincitrici del concorso PNRR 1 e che si trovino in stato di gravidanza potranno completare il percorso in un momento successivo, quando non sussistano più le cause che impediscono loro la frequenza delle attività previste”.

Lo afferma la nota n.95354 del 18 aprile 2025 con cui Direzione generale per il personale scolastico del MIM assimila tale condizione a quelle che possono consentire, in caso di comprovate e documentate esigenze, la sospensione del percorso di formazione iniziale e la sua eventuale prosecuzione anche nell’anno accademico successivo, con salvaguardia della parte di formazione già svolta.

L’assunzione in ruolo avverrà, comunque, dall’anno successivo a quello del conseguimento dell’abilitazione.

La nota sottolinea come la normativa che prevede, per i vincitori del concorso ordinario non abilitati, la necessità di conseguire l’abilitazione entro l’anno scolastico in cui si è stipulato il contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, debba raccordarsi ai principi generali dell’ordinamento a tutela della maternità (in particolare gli artt.16 e 17 del Decreto Legislativo 151/2001)”.

