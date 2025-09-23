Abilitazione docenti: pagare per insegnare

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 23.9.2025.

Abilitazione docenti: i percorsi per diventare insegnanti di ruolo

sono un’impresa costosa e incerta. I concorsi senza fine.

Per migliaia di aspiranti docenti, ottenere l’abilitazione non è solo una questione di preparazione. Il percorso per l’abilitazione docenti è un vero e proprio labirinto burocratico, con costi elevati e tempi incerti, che mette a dura prova la pazienza e le finanze di chi sogna una cattedra. Dalle università che offrono percorsi abilitanti a pagamento ai concorsi periodici che non esauriscono le graduatorie, il sistema italiano sembra creare più ostacoli che opportunità.

Costi e incertezze dei percorsi abilitanti

L’accesso ai corsi abilitanti è spesso a numero chiuso, con un costo di iscrizione che non viene restituito in caso di mancata ammissione. Questa situazione è una vera e propria trappola per chi cerca l’abilitazione, costretto a investire denaro senza avere alcuna garanzia di successo. Alcuni corsi abilitanti da 30 o 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) possono arrivare a costare migliaia di euro.

I docenti si trovano a spendere ingenti somme per partecipare a più corsi, nella speranza di rientrare nel numero massimo di posti disponibili e ottenere finalmente l’abilitazione. Questo genera un sistema dove la possibilità di accesso alla professione non è legata solo al merito, ma anche alla disponibilità economica, favorendo chi può permettersi questi investimenti. Ecco un esempio dei costi che possono essere affrontati per l’abilitazione docenti:

Voce di costo Descrizione Tasse di iscrizione ai corsi 100-150 euro per ogni università in cui si fa domanda, non rimborsabili in caso di mancata ammissione. Costo dei corsi abilitanti I corsi possono arrivare a costare 2.000 euro o più, a seconda dell’università. Iscrizione a più corsi Per aumentare le probabilità di successo, molti docenti si iscrivono a più corsi, moltiplicando i costi.

Concorsi scuola: un ciclo che non porta a fine carriera

Oltre ai costi, l’altro grande ostacolo sono i concorsi scuola. Il sistema prevede concorsi quasi periodici, ma spesso le graduatorie non vengono esaurite prima che ne venga indetto uno nuovo. Questo meccanismo frustra le aspettative di chi, pur avendo ottenuto un buon punteggio, vede la propria graduatoria scadere e si trova costretto a ricominciare da capo, facendo un nuovo concorso per avere un’altra possibilità.

Anche la distinzione tra concorsi abilitanti e non abilitanti genera confusione e incertezza. A volte i docenti partecipano a concorsi non abilitanti nella speranza di ottenere un ruolo, ma alla fine si rendono conto che per l’avanzamento di carriera è comunque necessaria l’abilitazione. Questo li costringe a rientrare nel ciclo dei concorsi e dei percorsi abilitanti, in una rincorsa senza fine verso una stabilità che sembra sempre più lontana.

Questo sistema contrasta con quanto avviene in altri Paesi, come la Spagna, dove l’abilitazione può essere ottenuta in modo più semplice. Le contraddizioni del sistema italiano rendono evidente la necessità di riforme che favoriscano il merito e la preparazione, senza porre ostacoli ingiusti e costosi.

Abilitazione docenti: pagare per insegnare

