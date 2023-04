di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 6.4.2023.

Abilitazioni e specializzazioni estere, i docenti verranno collocati in coda e potranno prende solo una supplenza.

Durante l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali sulle abilitazioni/specializzazioni estere. Per avere delle certezze è necessario aspettare l’uscita di un provvedimento. Dall’incontro però si può già capire cosa ci possiamo attendere.

Collocamento in coda, solo supplenti

Quello che sappiamo è che arriverà un provvedimento normativo – non un’ordinanza – e che i docenti con titoli esteri in attesa di riconoscimento verranno inseriti con riserva – probabilmente in prima fascia. Potranno conseguire contratti di supplenza, ma non potranno concorrere a posti di ruolo.

Resta da capire se ci saranno delle priorità negli anni successivi, una volta ottenuto il riconoscimento del titolo dal ministero.

