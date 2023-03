di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 28.3.2023.

Abilitazioni o specializzazioni all’estero, dal prossimo anno scolastico

chi è in prima fascia GPS con riserva potrà lavorare come supplente

Finora i docenti che avevano conseguito un titolo di abilitazione o specializzazione all’estero poteva inserirsi in prima fascia delle GPS solo con riserva, e fino a quando non otteneva il riconoscimento da parte del Miur del titolo, non poteva vedersi assegnare una supplenza sulla base dei certificati esteri.

Ordinanza in arrivo

A quanto sembra, dovrebbe arrivare una nuovo ordinanza per disciplinare questa situazione. Un testo che dovrebbe contenere alcune novità significative. La principale è che i soggetti in attesa del riconoscimento del titolo potranno comunque essere destinatari di una supplenza.

Per essere certi di poter firmare un contratto di supplenza sarà necessario aspettare la pubblicazione dell’ordinanza e non accontentarsi delle notizie pubblicate da uno o più blog.

