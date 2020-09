di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 3.9.2020.

Le organizzazioni sindacali hanno firmato il contratto integrativo che stabilisce i criteri di ripartizione delle risorse confluite in un unico fondo, denominato “Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa”. La Gilda, che da qualche mese ha interrotto le relazioni sindacali con il ministero non ha firmato il contratto, tra le altre motivazioni, c’è quella che l’ex bonus di merito va nel FIS (anche al personale ATA) e non ad incrementare gli stipendi dei docenti.

Le risorse sono pari a 800.860.000 €, di cui 661.980.000 per il FIS derivanti da 519.180.000 che erano le risorse previste a cui si sommano 142.800.000 derivanti da quello che era il bonus di merito.

Accordo tra le organizzazioni sindacali e il ministero sul MOF – Gilda non firma

