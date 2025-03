In consiglio dei ministri il decreto per rendere più rigide le regole per recuperare gli anni persi. Modifiche ai concorsi per gli insegnanti: si allargano le maglie anche agli idonei. Cinque giorni per accettare il posto o fuori dalle graduatorie.

Stretta finale sui diplomifici , maglie più larghe per gli insegnanti in cerca di una cattedra di ruolo, tempi certi e rapidi per accettare il posto a inizio anno (pena l’uscita dalla graduatoria). Sono queste le tre novità contenute nel decreto legge presentato in Cdm dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditar a, che contiene anche una rimodulazione e riassegnazione dei fondi per la costruzione degli asili nido previsti dal Pnrr, allo scopo di riuscire ad arrivare con qualche modifica al target europeo fissato dal piano.

I diplomifici

Per quanto riguarda le scuole private che permettono di recuperare anni e diplomi a chi ha lasciato la scuola e che spesso, nelle maglie del sistema, si sono trasformate in veri e propri diplomifici nei quali gli studenti non frequentano e si iscrivono soltanto per passare l’esame di maturità, Valditara aveva già proposto mesi fa un disegno di legge che fissava requisiti e modalità di iscrizione e frequenza. Il Parlamento però non lo ha ancora discusso e così, per poter applicare il nuovo sistema già dal prossimo anno scolastico, le norme sono state trasferite nel decreto: non si potranno recuperare più di due anni insieme, e in questo caso, il presidente della commissione d’esame dovrà essere esterno. Le presenze e le attività svolte in classe dovranno essere rilevate attraverso il registro elettronico giorno per giorno e non aggiornate a fine anno come spesso avveniva.

I concorsi

Per quanto riguarda il reclutamento degli insegnanti, tutti gli idonei dei concorsi che si sono tenuti dal 2020, compresi coloro che hanno passato la prova orale dei concorsi Pnrr – finora sono due -con un voto sufficiente, verranno inseriti nelle graduatorie per tre anni e potranno essere chiamati di ruolo in caso di esaurimento dei candidati vincitori. E’ una norma richiesta dai sindacati che viene incontro alle esigenze del ministero e della scuola nelle aree e nelle discipline in cui le graduatorie sono risultate effettivamente insufficienti per le richieste. Il decreto cerca di fare ordine anche sulle procedure di assunzione, con lo scopo di accelerare la firma dei contratti e la presa di servizio: chi viene chiamato dalla scuola in agosto per l’inizio dell’anno scolastico avrà tempo cinque giorni per accettare e comunque non oltre il primo settembre. Chi non accetta decade dal posto in graduatoria e non può sperare in uno scorrimento dei posti o in un’altra possibilità di assegnazione.