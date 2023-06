Perché i ragazzi di oggi, forse più di chi li ha preceduti, anziché “scaricare a terra” tutt questo carico d’ansia ed esternarlo, somatizzano tantissimo.

A 3 adolescenti su 4 capita di sentirsi spesso o sempre molto arrabbiati con sé stessi, al 57% si essere molto arrabbiati con gli altri. Il 63% degli adolescenti, invece, è frequentemente in preda alla solitudine, la stessa percentuale (63%) si fa attanagliare spessissimo dalla tristezza. Mentre il 55% ammette di provare spesso o sempre un senso di irrequietezza.

Un turbine di emozioni negative che, nei casi più gravi, si tramuta in veri e propri attacchi di panico: il 52% ha raccontato di averne avuto almeno uno; al 39% gli è capitato mentre si trovava a scuola o nel tragitto casa-scuola; al 31% poco prima di partecipare a una situazione sociale.

Disagio e vita quotidiana

Ancora una volta, gli impegni scolastici non sono esenti. Anzi, in quelle occasioni lo stravolgimento si amplifica.

L’82% degli adolescenti raggiunti dall’indagine ha dichiarato che spesso o sempre non riesce a concentrarsi a dovere nello studio e, per questo, di non riuscire a portare a termine i compiti che gli vengono assegnati. All’84%, invece, capita di avere la sensazione che il tempo a sua disposizione per studiare sia il più del volte insufficiente.

Una delle conseguenze di un tale approccio, è che il 70% molto spesso o addirittura sempre preferisce rinunciare del tutto allo studio per dedicarsi ad attività virtuali. La “fuga nel digitale” è, infatti, un espediente molto adottato dagli adolescenti per smarcarsi da un realtà che gli provoca malessere. Non solo sei si tratta di dover studiare. Il 64% si immerge spesso o sempre in videogames, social o serie tv per “non sentire” e “non pensare”.

“Ancora una volta – sottolinea Giuseppe Lavenia, psicologo e psicoterapeuta, Presidente dell’Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, GAP e Cyberbullismo “Di.Te” – i dati ci raccontano di quanto la salute mentale dei giovani sia in un momento di criticità. E il contesto scolastico, che dovrebbe essere un ambiente di apprendimento e crescita, sembra purtroppo contribuire a questo malessere.

È essenziale adottare un approccio che promuova l’inclusione e la resilienza, evitando di utilizzare sistemi di valutazione che mettano in discussione l’autostima degli studenti.

È necessario fornire un feedback costruttivo e non distruttivo, che possa aiutare gli adolescenti a sviluppare una visione equilibrata di sé stessi e delle proprie capacità.

È evidente che sia fondamentale intervenire a vari livelli per affrontare questa situazione. Gli adolescenti hanno bisogno di supporto emotivo, di opportunità per esprimere le proprie emozioni e di spazi sicuri in cui poter affrontare le sfide sociali. È fondamentale coinvolgere i professioni della salute mentale e dell’istruzione per creare un ambiente che favorisca sia la crescita cognitiva che quella emotiva.

La scuola non è solo didattica e apprendimento ma in primis uno spazio relazionale”.

“Per rendere – ribadisce Daniele Grassucci, direttore di Skuola.net – la scuola sempre pi inclusiva, anche nei confronti delle crescenti ingerenze familiari, abbiamo reso il sistema d valutazione degli studenti assolutamente schizofrenico: dal “vogliamoci bene” delle elementari alla “strage degli insuJcienti” alle superiori. Se, ad esempio, guardiamo i dati sulle bocciature, sembra che il sistema cerchi di portare quanti più studenti possibile verso traguardo dell’obbligo scolastico dei 16 anni, senza tuttavia curarsi di abituarli, progressivamente, a una riflessione seria del livello di crescita”.