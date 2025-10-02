di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 1.10.2025.

La destinazione delle risorse per il contrasto alla dispersione scolastica

mediante il potenziamento delle competenze di base.

Nell’ambito della linea di investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU e del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027” il MIM ha pubblicato i due decreti per Agenda Sud e Agenda Nord di destinazione di ulteriori risorse per interventi di contrasto alla dispersione scolastica mediante il potenziamento delle competenze di base.

Agenda Sud

Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, è autorizzata la spesa complessiva di euro 90.000.000 milioni in favore di 600 scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni del Mezzogiorno di cui all’Allegato 1, per iniziative formative di potenziamento delle competenze di base e per progetti anche con il coinvolgimento delle famiglie. Le scuole beneficiarie sono quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate da INVALSI, sulla base dei relativi dati.

A ciascuna delle istituzioni scolastiche beneficiarie è assegnato l’importo complessivo di euro 150.000, a carico, in quota parte, del PNRR e del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Inoltre, è autorizzata la spesa complessiva di euro 162.468.000 in favore delle 1.564 scuole statali del primo ciclo di istruzione delle regioni del Mezzogiorno, di cui all’Allegato 2. Tali risorse sono ripartite sulla base degli ultimi dati disponibili sugli apprendimenti Invalsi e del numero di studenti fragili, assegnando a ciascuna istituzione scolastica ricompresa nell’Allegato 2 una quota proporzionale per fascia di importo.

.

Agenda Nord

Al fine di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, è autorizzata la spesa di euro 90.000.000 milioni in favore di 600 scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle Regioni Centro- Nord di cui all’Allegato 1, per iniziative formative di potenziamento delle competenze di base e per progetti personalizzati anche con il coinvolgimento delle famiglie. Le scuole beneficiarie sono quelle del primo e del secondo ciclo di istruzione, individuate sulla base dei dati Invalsi e che presentano una maggiore fragilità negli apprendimenti.

A ciascuna delle istituzioni scolastiche beneficiarie è assegnato l’importo complessivo di euro 150.000, a carico, in quota parte, del PNRR e del PN “Scuola e competenze” 2021-2027.

Inoltre, è autorizzata la spesa ulteriore di euro 158.84.000 in favore di 1.500 scuole statali del primo ciclo di istruzione delle regioni del centro-nord individuate sulla base dei dati delle ultime rilevazioni Invalsi disponibili, di cui all’Allegato 2. Le suddette risorse sono ripartite sulla base degli ultimi dati disponibili sugli apprendimenti Invalsi, assegnando a ciascuna istituzione scolastica ricompresa nell’Allegato 2 una quota proporzionale per fascia di importo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Agenda Sud e Agenda Nord, pubblicati i due decreti

ultima modifica: da