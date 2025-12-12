di Lara La Gatta e Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.12.2025.

Aggiornamento GaE 2026/2028, posticipo della finestra temporale: domande dall’8 al 22 gennaio 2026.. Tutto verrà regolato con precisione da un apposito decreto ministeriale.

Apprendiamo da fonti sindacali che è stata posticipata l’apertura e di conseguenza la chiusura delle funzioni per l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per il biennio 2026/2028.

Le domande non dovranno essere più inviate dal 15 al 30 dicembre, come inizialmente annunciato dal Ministero a seguito dell’incontro con i Sindacati, ma la nuova tempistica sarà la seguente: dall’8 gennaio, alle ore 12:00, con scadenza fissata al 22 gennaio, alle ore 23:59.

Lo spostamento della finestra temporale si è resa necessaria a seguito delle richieste sindacali, che lamentavano l’inopportunità di fare coincidere il periodo per l’invio delle domande con le festività natalizie.

Per il calcolo del punteggio e i docenti cancellati dalle GaE, si rimanda alla precedente notizia.

Calcolo del punteggio del servizio nelle GaE

Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento c’è da sottolineare che il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Quindi se si valuta come servizio specifico potrà anche valere fino a 12 punti, ovvero 2 punti per ogni mese o frazione di mese pari a 16 giorni, mentre lo stesso servizio potrebbe essere caricato come non specifico, rinunciando alla valutazione di servizio specifico, ottenendo in altra classe di concorso la metà del punteggio.

È utile specificare che per servizio specifico si intende quello svolto sulla classe di concorso per cui si chiede l’attribuzione del punteggio; per servizio non specifico si intende quello svolto su una classe di concorso diversa da quella per cui si chiede l’attribuzione del punteggio.

I cancellati dalle GAE

Tutti i docenti inseriti nelle GAE e che, non avendo in passato aggiornato la posizione in graduatoria, sono stati cancellati dalle GaE potranno, almeno così sembra essere stato deciso dal MIM, rientrare nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio che possedevano all’atto della cancellazione con possibilità di aggiornamento del punteggio e anche del cambio di provincia.

.

.

.

.

.

.

Aggiornamento GaE 2026/28, domande dall’8 al 22 gennaio

ultima modifica: da