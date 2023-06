dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.6.2023.

Dal prossimo 15 giugno e al 4 luglio 2023, i candidati già presenti nelle GAE potranno presentare la propria domanda che potrà riguardare l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno, la presentazione di titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge N. 68 del 12 marzo 1999, e lo scioglimento della riserva, qualora il docente risulti iscritto con riserva.

Presentazione e delle domande dal 15 giugno al 4 luglio

La domanda deve essere presentata in modalità telematica attraverso la piattaforma di Istanze on line: bisogna indicare l’Ufficio Scolastico provinciale relativo alle GaE inserite per il biennio 2022/23 e 2023/24.

Sarà possibile compiere 3 scelte:

l’inserimento del titolo di specializzazione per il sostegno o dei metodi didattici differenziati che potrà permettere a chi è già inserito nelle GaE di poter essere assunti anche su posto di sostegno, oltre che per le classi di concorso per cui sono si già inseriti. La presentazione dei titoli di riserva per poter godere dei benefici previsti dalla Legge N. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Infatti i titoli di riserva fissavano una riserva dei posti per le cosiddette ‘categorie protette’. Il termine entro il quale i docenti iscritti nelle GaE devono possedere i requisiti indicati dalla sopracitata Legge N. 68 è fissato al 4 luglio. Lo scioglimento della riserva, nel caso in cui il docente sia iscritto con riserva in quanto in attesa di conseguire il titolo abilitante (a condizione che il titolo sia stato conseguito o sarà conseguito entro il termine fissato per la finestra).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

Aggiornamento GAE: al via dal 15 giugno

ultima modifica: da