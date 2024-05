GPS 2024-2026, facciamo il punto della situazione.

Per il biennio 2024/2026, tutto lasciava presagire che l’emanazione dell’O.M. avvenisse in anticipo rispetto al biennio precedente in considerazione del parere espresso dal CSPI il 23/02/2024, tanto che da ogni parte era prevista la presentazione della domanda subito dopo le festività pasquali.

Nell’uovo di Pasqua invece dell’O.M. si è trovata un’O.M. modificata in alcuni punti in modo sostanziale, tanto da dover coinvolgere nuovamente il CSPI in un nuovo parere.

Parere che il CSPI non ha tardato a emettere confermando il parere precedente, esprimendo dissenso sulla modifica che prevede la possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

In merito, il CSPI riprendendo il precedente parere, ha auspicato un’accelerazione nel riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze e affermava che la modifica dell’’inserimento con riserva desse diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo” appare foriera d’innumerevoli occasioni di contenzioso”.

Acquisito il parere del CSPI, sembrava che la procedura riprendesse il suo percorso abbastanza speditamente, invece tutto sembra procedere con lentezza tanto da ritornare ai tempi del precedente biennio nonostante l’apertura della pagina ministeriale sulle GPS 2024/2026 nella quale è prevista la possibilità, per chi conseguirà, entro il 30 giugno il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.

In attesa dell’O.M. che dovrebbe essere emanata entro la metà di maggio abbiamo fatto il punto della situazione nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, venerdì 3 maggio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica prof. Lucio Ficara e prof. Salvatore Pappalardo. Diretta visibile come sempre, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

(23:15) Per la minicall veloce il blocco triennale parte dall’anno di prova o parte dall’anno successivo, cioe da quando sono in ruolo?

(25:20) Ma della motoria alla primaria per le classi terze, si sa qualcosa? Oppure anche per il prossimo anno sarà previsto l’insegnante specializzato solo sulle quarte e quinte?

(27:50) Se ci fossero delle variazioni sostanziali sull’attusle bozza dell’ ordinanza, dopo il parere del CSPI, il ministero dovrà cmq informare nuovamente i sindacati e nuovamente il CSPI?

(29:10) Come è possibile utilizzare ai fini dei punteggi il diploma di abilitazione all’esercizio della professione oltre che nella libera professione? Nelle GPS? Nel percorso 30 cfu

(29:25) Per passare in seconda faccia sostegno la terza annualità conseguita nel 2023 2024 viene valutata? avevo sentito di no, ma ormai siamo a maggio

(32:20) Se non riesco a conseguire i 30 CFU in tempo per l’apertura delle GPS, i 24 punti potrò inserirli solo al prossimo aggiornamento?

(30:50) ​​Chi è già inserito da molto tempo nella terza fascia GPS come ITP avrà bisogno della laurea quest’anno o nei prossimi anni per continuare ad insegnare?

(35:00) E’ prevista la continuità didattica per il sostegno?

(36:45) I 24 CFU potrebbero essere valutati in GPS?

(40:50) Ci sono voci che saranno pubblicate il 18 maggio

(42:25) Per chi completerà il TFA sostegno nel 2025: si aprirà una finestra per inserire il nuovo titolo nelle GPS o bisognerà attendere le nuove GPS tra due anni?

(43:40) Come mai verrà applicata la riserva del servizio civile universale nelle GPS e non nel personale ATA 3 fascia?

(45:05) Il percorso abilitante 30 CFU della fare transitoria prevista nell’ambito della riforma della formazione iniziale e continua e del reclutamento dei docenti (legge di conversione n. 79 del 29 giugno 2022). Vale pure per gli ITP… con 3 annualità di servizio… spiegate come funziona?

(47:10) S​secondo la vostra esperienza, per i titoli esteri verrà confermata la possibilità di sottoscrivere contratti?

(50:40) Sono negli elenchi aggiuntivi 1b primaria e infanzia. Dove potrò inserirmi con diploma magistrale, qualche certificazione equalche supplenza? in prima o seconda fascia)

(51:45) Attenzione si verificherà una disparità relativa al punteggio (24punti)come titolo culturale su altra classe di concorso delle abilitazioni che solo una parte conseguirà ex art.13 nel mese di maggio

(53:00) Posso abilitarmi su b18 con corso online da 30 cfu (ho adss) anche dopo 31/12? Ho il solo diploma itp su cdc piu adss

(54:00) La specializzazione ADSS è unica oppure possono essere due una come ITP tabella B e l’altra come docente tabella A

(54:35) Avendo fatto il tfa estero con preselettiva volevo sapere se è possibile inserire il punteggio come preselettiva e inoltre volevo sapere se il punteggio di uscita della spec.zzione dia del punteggio

(55:55) Ma se non si supera il concorso in questa prima tornata, ha comunque senso seguire il percorso per acquisire i 36 cfu?

(56:55) Quanti punti sono previsti in GPS nella classe di concorso di sostegno per l’abilitazione conseguita su un’altra classe?

(58:15) Conseguirò il titolo abilitante di sostegno TFA VIII ciclo. Ho due classi di concorso. In quali graduatorie sarò inserita e con quale punteggio? Non ho avuto nessun incarico precedente

(59:50) Percorso 60 cfu: nel frattempo ci si iscrive in GPS seconda fascia quindi? e tra due anni si rinnova in prima?

