di Marinella, dalla Gilda degli insegnanti di Genova, 5.6.2023.

L’aggiornamento delle GPS che, come si sa, hanno valenza biennale, è fissato per il 2024, ma i requisiti richiesti non lasciano sereni i docenti precari, che ci interpellano spesso sull’argomento.

Si sa che con l’entrata in vigore del decreto legge N. 36/2022, convertito nella legge N. 79/2022, i 24 CFU (richiesti unitamente al possesso del titolo di studio compatibile con la propria classe di concorso come requisito d’accesso alle graduatorie provinciali) sono stati sostituiti dai 60 CFU e che durante la fase transitoria, che durerà fino al 31 dicembre 2024, i 24 CFU acquisiti entro il 31 ottobre 2022 saranno ancora accettati.

Tuttavia i ritardi nell’attuazione della riforma Bianchi stanno generando preoccupazioni, in particolare per i neolaureati che rischiano di essere penalizzati, poiché non saranno in grado di ottenere né i 24 CFU, scaduti, né i 60 CFU, dato che i nuovi percorsi non sono ancora stati avviati.

È fondamentale dunque che debbano essere adottate misure per garantire la certezza normativa e tutelare i neolaureati che si stanno preparando per intraprendere la carriera nell’insegnamento.

Come Sindacato Gilda-Unams siamo attenti a questa problematica e vi terremo sicuramente informati sui prossimi sviluppi della situazione.

Per ora l’unica comunicazione che possiamo fornire riguarda i docenti già inseriti in GPS: prossimamente dovranno compilare l’istanza per la scelta delle 150 preferenze relative all’a.s. 2023/2024. Si parla di luglio…

Aggiornamento GPS 2024 e nuovi requisiti

