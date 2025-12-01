Aggiornamento GPS 2026/28: cosa cambia

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 30.11.2025

Le novità previste sia nella procedura, sia nella valutazione dei titoli

oltre all’inasprimento delle sanzioni: eliminazione delle criticità.

Tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di Febbraio 2026, dopo aver ricevuto il parere obbligatorio ma non vincolante del CSPI, il Ministro dell’Istruzione e del Merito dovrebbe emanare la nuova Ordinanza sull’aggiornamento delle GPS con tutte le novità annunciate negli incontri informativi avuti con i sindacati di categoria.

Eliminazione delle criticità

La prossima Ordinanza Ministeriale, secondo le dichiarazioni dei sindacati, dovrebbe contenere delle modifiche volte a eliminare quelle criticità emerse nella procedura applicativa dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024 e nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.

Novità previste nella prossima O.M.

Ripescaggio dei docenti che a seguito di rinunce di docenti nominati in turno precedente perdevano il diritto di essere nominati pur in presenza di disponibilità di cattedra;

che a seguito di rinunce di docenti nominati in turno precedente perdevano il diritto di essere nominati pur in presenza di disponibilità di cattedra; Conferimento supplenze annual i da parte dei dirigenti scolastici, dopo che l’UST abbia accertato e comunicato alle scuole, la mancanza di aspiranti richiedenti quella determinata sede;

i da parte dei dirigenti scolastici, dopo che l’UST abbia accertato e comunicato alle scuole, la mancanza di aspiranti richiedenti quella determinata sede; Possibilità data agli UST di aggregare gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore;

pari o inferiori a 6 ore; Possibilità per i supplenti che avessero ottenuto una supplenza su spezzone di completare l’orario di cattedra nei turni successivi con l’utilizzo di altri spezzoni.

con l’utilizzo di altri spezzoni. Costituzione della GPS seconda fascia per i docenti di educazione motoria;

per i docenti di Eliminazione dei limiti negli interpelli relativi ai docenti che non abbiano presentato la domanda per 150 preferenze e per i docenti che non abbiano ottenuto supplenze nella stessa provincia;

relativi ai docenti che non abbiano presentato la domanda per 150 preferenze e per i docenti che non abbiano ottenuto supplenze nella stessa provincia; I docenti con titolo estero, in attesa del riconoscimento, possono ricevere la nomina a supplente annuale.

Novità prevista nelle tabelle di valutazione

Valutazione abilitazione e specializzazione sostegno equiparata tra i docenti teorici e gli insegnanti ITP;

equiparata tra i docenti teorici e gli insegnanti ITP; Possibilità di i nserire con riserva, da sciogliere probabilmente entro il 2 luglio, il s ervizio svolto nell’anno scolastico in corso 2025/2026 sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria;

da sciogliere probabilmente entro il 2 luglio, il s 2025/2026 sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria; Possibilità di inserirsi con riserva in prima fascia per coloro che c onseguono l’abilitazione o la specializzazione successivamente alla data di scadenza della domanda;

in prima fascia per coloro che c U guale valutazione del punteggio previsto per la specializzazione sul sostegno sia sui TFA sia sui percorsi INDIRE;

previsto per la specializzazione sul sostegno sia sui TFA sia sui percorsi INDIRE; Valutazione sia del servizio civile universale , sia del servizio civile nazionale e riconoscimento della riserva per ambo i tipi di servizio;

, sia del e riconoscimento della riserva per ambo i tipi di servizio; Aumento del punteggio relativo alla voce dottorato di ricerca;

relativo alla voce V alutazione dei titoli CLIL e CeCLIL esclusivamente se rilasciati dalle università sia statali sia telematiche;

esclusivamente se rilasciati dalle università sia statali sia telematiche; I tioli d’informatica saranno valutati soltanto se riconosciuti da ACCREDIA , fermo restante il riconoscimento dei titoli già presentati precedentemente.

saranno valutati soltanto se , fermo restante il riconoscimento dei titoli già presentati precedentemente. Attribuzione del punteggio aggiuntivo per il concorso ordinario anche se valutato come titolo d’accesso in prima fascia.

Inasprimento delle sanzioni

I docenti già inseriti nelle GPS sia di prima, sia di seconda fascia, d ovranno presentare nuovamente la domanda, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria;

nelle GPS sia di prima, sia di seconda fascia, d pena la dalla relativa graduatoria; E’ prevista l’estensione della sanzione per tutto il biennio di vigenza delle GPS anche per i casi in cui era prevista la sanzione solo per l’anno di riferimento.

.

.

.

.

.

.

.

Aggiornamento GPS 2026/28: cosa cambia ultima modifica: da