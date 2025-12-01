Aggiornamento GPS 2026/28: cosa cambia

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 30.11.2025
Le novità previste sia nella procedura, sia nella valutazione dei titoli
oltre all’inasprimento delle sanzioni: eliminazione delle criticità.
Tra la fine del mese di gennaio e l’inizio di Febbraio 2026, dopo aver ricevuto il parere obbligatorio ma non vincolante del CSPI, il Ministro dell’Istruzione e del Merito dovrebbe emanare la nuova Ordinanza sull’aggiornamento delle GPS con tutte le novità annunciate negli incontri informativi avuti con i sindacati di categoria.
Eliminazione delle criticità
La prossima Ordinanza Ministeriale, secondo le dichiarazioni dei sindacati, dovrebbe contenere delle modifiche volte a eliminare quelle criticità emerse nella procedura applicativa dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024 e nelle relative tabelle di valutazione dei titoli.
Novità previste nella prossima O.M.
- Ripescaggio dei docenti che a seguito di rinunce di docenti nominati in turno precedente perdevano il diritto di essere nominati pur in presenza di disponibilità di cattedra;
- Conferimento supplenze annuali da parte dei dirigenti scolastici, dopo che l’UST abbia accertato e comunicato alle scuole, la mancanza di aspiranti richiedenti quella determinata sede;
- Possibilità data agli UST di aggregare gli spezzoni pari o inferiori a 6 ore;
- Possibilità per i supplenti che avessero ottenuto una supplenza su spezzone di completare l’orario di cattedra nei turni successivi con l’utilizzo di altri spezzoni.
- Costituzione della GPS seconda fascia per i docenti di educazione motoria;
- Eliminazione dei limiti negli interpelli relativi ai docenti che non abbiano presentato la domanda per 150 preferenze e per i docenti che non abbiano ottenuto supplenze nella stessa provincia;
- I docenti con titolo estero, in attesa del riconoscimento, possono ricevere la nomina a supplente annuale.
Novità prevista nelle tabelle di valutazione
- Valutazione abilitazione e specializzazione sostegno equiparata tra i docenti teorici e gli insegnanti ITP;
- Possibilità di inserire con riserva, da sciogliere probabilmente entro il 2 luglio, il servizio svolto nell’anno scolastico in corso 2025/2026 sia nella scuola statale sia nella scuola paritaria;
- Possibilità di inserirsi con riserva in prima fascia per coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione successivamente alla data di scadenza della domanda;
- Uguale valutazione del punteggio previsto per la specializzazione sul sostegno sia sui TFA sia sui percorsi INDIRE;
- Valutazione sia del servizio civile universale, sia del servizio civile nazionale e riconoscimento della riserva per ambo i tipi di servizio;
- Aumento del punteggio relativo alla voce dottorato di ricerca;
- Valutazione dei titoli CLIL e CeCLIL esclusivamente se rilasciati dalle università sia statali sia telematiche;
- I tioli d’informatica saranno valutati soltanto se riconosciuti da ACCREDIA, fermo restante il riconoscimento dei titoli già presentati precedentemente.
- Attribuzione del punteggio aggiuntivo per il concorso ordinario anche se valutato come titolo d’accesso in prima fascia.
Inasprimento delle sanzioni
- I docenti già inseriti nelle GPS sia di prima, sia di seconda fascia, dovranno presentare nuovamente la domanda, pena la cancellazione dalla relativa graduatoria;
- E’ prevista l’estensione della sanzione per tutto il biennio di vigenza delle GPS anche per i casi in cui era prevista la sanzione solo per l’anno di riferimento.
