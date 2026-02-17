La Tecnica della scuola, 16.2.2026.

Aggiornamento GPS 2026, il MIM convoca i sindacati per importanti novità: a breve ordinanza e nuova piattaforma.

In queste ore si sta per firmare l’ordinanza ministeriale relativa all’aggiornamento delle GPS 2026-2028. A riferirlo è la Gilda degli Insegnanti sui propri canali.

Secondo quanto riportato da nostre fonti sindacali, in vista dell’aggiornamento delle GPS 2026-2028, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato tutte le organizzazioni sindacali per venerdì 20 febbraio alle ore 10.00, al fine di svolgere un incontro tecnico dedicato all’utilizzo e al funzionamento della nuova piattaforma che disciplinerà la presentazione delle domande.

La riunione, che si terrà in presenza presso la sede di viale Trastevere, rappresenta un passaggio preliminare all’avvio della procedura. L’attivazione delle istanze è quindi attesa a breve, indicativamente tra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, e comunque dopo lo svolgimento dell’incontro tecnico.

Aggiornamento GPS 2026, a breve l'ordinanza

