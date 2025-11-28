Aggiornamento GPS 2026, gli aspetti in sospeso

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 27.11.2025.

Aggiornamento Gps in arrivo all’inizio del 2026: quali sono le questioni e le criticità rimaste ancora in sospeso.

Si è tenuto ieri, 26 novembre 2025, l’ultimo degli incontri tra Ministero e sindacati per fare nuovamente il punto della situazione sull’aggiornamento delle Gps e sulla bozza di ordinanza ministeriale. Ora il testo passerà al CSPI per il consueto parere (non vincolante) e poi verrà trasferito al MEF. In base ai resoconti resi noti dalle sigle sindacali resterebbero ancora alcuni aspetti in sospeso, su cui il MIM non sembra, per ora, aver avuto intenzione di intervenire o di dare informazioni più certe. Di seguito i dettagli.

Le questioni irrisolte riguardo l’aggiornamento delle Gps

Sono 3 sostanzialmente le questioni rimaste irrisolte:

la differenziazione dei punteggi tra TFA sostegno e percorsi esteri/INDIRE ;

.

; l’estrema rigidità delle sanzioni : non si raggiunto un accordo sulla possibilità di introdurre un giustificato motivo per evitare l’applicazione di sanzioni in caso di rinuncia o abbandono del servizio da Gps o dalle graduatorie d’istituto;

.

: non si raggiunto un accordo sulla possibilità di introdurre un giustificato motivo per evitare l’applicazione di sanzioni in caso di rinuncia o abbandono del servizio da Gps o dalle graduatorie d’istituto; la gestione delle scadenze per consentire l’inserimento in Gps di chi consegue titoli culturali o lauree dopo la chiusura delle domande di inserimento/aggiornamento.

Questi 3 aspetti se non saranno sanati saranno riproposti quando si tornerà, in futuro, a mettere mano al nuovo regolamento per le supplenze.

Un’altra incognita è anche quella della finestra temporale di apertura delle domande Gps: il Ministero non si è pronunciato espressamente, continuando solo ad essere fermo nella decisione di voler anticipare le istanze. Gennaio sembrerebbe da escludere mentre sembrerebbe più probabile febbraio 2026. I sindacati hanno segnalato di evitare sovrapposizioni tra domande Gps e domande rivolte alla richiesta di mobilità.

.

.

.

.

.

.

.

Aggiornamento GPS 2026, gli aspetti in sospeso ultima modifica: da