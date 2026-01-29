di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 28.1.2026.

Novità in tema di aggiornamento delle GPS per il prossimo biennio 2026-28:

chi non presenta domanda è escluso per l’intero biennio.

Le informazioni che abbiamo sulla nuova ordinanza ministeriale che disciplinerà le Gps per il prossimo biennio risalgono alla fine di novembre, quando il Ministero ha convocato i sindacati in alcuni incontri per esporre la bozza del provvedimento. Il testo è passato poi al CSPI che a dicembre ha espresso il proprio parere non vincolante. Dopodichè ora si attendono solo la pubblicazione definitiva e l’indicazione della finestra temporale per l’invio delle domande. Tra le novità emerse ci sarà anche quella della necessità della presentazione dell’istanza per chi dovrà aggiornare e intende permanere negli elenchi. Vediamo meglio i dettagli.

Aggiornamento necessario per permanere nelle GPS

La domanda di inserimento e/o aggiornamento nelle Gps andrà presentata in via telematica tramite il portale Istanze Online attraverso la funzione che sarà attivata a suo tempo dal Ministero. Agli aspiranti saranno messi a disposizione 20 giorni di tempo per inoltrare l’istanza.

Una delle principali novità è quella riguardante lo stop al rinnovo automatico.

Cosa significa? Chi era già inserito nelle graduatorie, anche se non dovesse avere titoli da dichiarare, per poter permanere dovrà obbligatoriamente inviare l’istanza di aggiornamento.

Chi non presenterà la domanda sarà escluso sia dalle GPS che dalle graduatorie di istituto per tutta la durata biennale di validità. Gli interessati saranno quindi tenuti a monitorare le comunicazioni ufficiali ministeriali per non ritrovarsi penalizzati per i prossimi 2 anni. In caso di dimenticanza dell’inoltro della domanda a nulla varrà l’eventuale sollecito rivolto all’Usp di riferimento una volta chiusa la finestra temporale dedicata alle domande Gps.

