Gilda degli insegnantiGraduatorie provinciali Autore: - 19 Febbraio 2026 / 11 : 30
Commenti disabilitati su Aggiornamento GPS biennio 2026/28: le date

Aggiornamento GPS biennio 2026/28: le date

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti, 17.2.2026.

GPS, tutto quello che devi sapere.

Gilda Venezia

Lunedì 23 p.v. sarà pubblicata sul portale INPA l’ordinanza ministeriale relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS; la presentazione delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo.

GPS 2026. Appuntamenti per consulenze

Scarica l’allegato per avere tutte le informazioni utili.

A cura della Federazione Gilda Unams

 

Allegati

.

.

.

.

.

.

 

Aggiornamento GPS biennio 2026/28: le date ultima modifica: 2026-02-19T11:30:55+01:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia