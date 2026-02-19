Aggiornamento GPS biennio 2026/28: le date

dalla Gilda degli insegnanti, 17.2.2026.

GPS, tutto quello che devi sapere.

Lunedì 23 p.v. sarà pubblicata sul portale INPA l’ordinanza ministeriale relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS; la presentazione delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo.

Scarica l’allegato per avere tutte le informazioni utili.

A cura della Federazione Gilda Unams