Graduatorie provinciali Autore: - 19 Febbraio 2026 / 11 : 30
Commenti disabilitati su Aggiornamento GPS biennio 2026/28: si parte

Aggiornamento GPS biennio 2026/28: si parte

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti, 20.2.2026.

GPS, tutto quello che devi sapere. Le date.

Gilda Venezia

E’ stata pubblicata sul portale INPA l’ordinanza ministeriale relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS; la presentazione delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo.

Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo:

GPS 2026. Appuntamenti per consulenze

Scarica l’allegato per avere tutte le informazioni utili.

Allegati

