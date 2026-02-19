Aggiornamento GPS biennio 2026/28: si parte

dalla Gilda degli insegnanti, 20.2.2026.

GPS, tutto quello che devi sapere. Le date.

E’ stata pubblicata sul portale INPA l’ordinanza ministeriale relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS; la presentazione delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo.

Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo: