Aggiornamento GPS biennio 2026/28: si parte

GPS, tutto quello che devi sapere. Le date.
E’ stata pubblicata sul portale INPA l’ordinanza ministeriale relativa alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS; la presentazione delle istanze sarà possibile a decorrere dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle ore 23.59 del 16 marzo.
Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo:
- m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000027.16-02-2026
- Allegati A _ Tabelle valutazione titoli
- Allegato B_Om GPS 2026_28
- Allegato C_Om GPS 2026_28
- Allegato D_Om GPS 2026_28
GPS 2026. Appuntamenti per consulenze
Scarica l’allegato per avere tutte le informazioni utili.
