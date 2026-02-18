Gilda degli insegnantiGraduatorie provinciali Autore: - 18 Febbraio 2026 / 06 : 30
Commenti disabilitati su Aggiornamento GPS biennio 2026/28

Aggiornamento GPS biennio 2026/28

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti, 17.2.2026.

GPS, tutto quello che devi sapere.

Gilda Venezia

A breve si apriranno le funzioni per l’aggiornamento/inserimento delle GPS 2026/28.

Scarica l’allegato per avere tutte le informazioni utili.

A cura della Federazione Gilda Unams

 

Allegati

.

.

.

.

.

.

 

Aggiornamento GPS biennio 2026/28 ultima modifica: 2026-02-18T06:30:55+01:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia