Aggiornamento GPS con elenchi aggiuntivi e nuova scelta delle sedi tra luglio e agosto

Per il prossimo anno scolastico è previsto, verso la fine di luglio, l’inserimento degli abilitati e specializzati su sostegno negli elenchi aggiuntivi delle GPS I fascia, subito dopo, tra la fine di luglio e gli inizi di agosto, tutti i docenti inseriti nelle GaE e nelle GPS dovranno fare nuovamente la scelta delle 150 preferenze ai fini delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche riferite all’anno scolastico 2023/2024.

Procedure informatizzate

Le procedure informatizzate per la scelta delle preferenze sintetiche o puntuali, è stato modificato introducendo dei miglioramenti importanti. I completamenti orari, per chi richiede spezzoni da completare nel comune, nel distretto o nella provincia, non sarà più vincolato al numero delle ore, con richiesta specifica di un minimo e un massimo, ma si potrà chiedere spezzone con diritto di completamento oppure semplicente spezzone senza completamento. Il completamento avverrà anche nei turni successivi di nomina, senza esclusione degli aspiranti che avendo richiesto completamento non lo hanno trovato durante il primo turno.

Un altro miglioramento consiste nel potere escludere da un distretto i comuni delle isole, come avviene per esempio nella provincia di Messina dove ci sono le isole Eolie, oppure a Napoli con Ischia e Capri.

Docenti specializzati in primis

La riserva verrà applicata in relazione alla fascia di graduatoria in cui è collocato il riservista, senza scavalcamenti delle fasce per come era accaduto negli anni passati. Non accadrà più che un riservista non specializzato su sostegno, scavalchi chi è in prima fascia sostegno.

Quindi, ricordiamo l’ordine delle fasce per i posti di sostegno: prima specializzati GAE, poi 1 fascia GPS sostegno, poi 2 fascia GPS sostegno, poi incrociata che comprende incrociata GAE e GPS tutta insieme.

Precedenze L 104: la precedenza si applica nella fascia di appartenenza del beneficiario e comunque solo ai docenti nominabili nel turno di nomina.

Luglio e agosto mesi importanti

Nel prossimo mese di luglio, gli specializzati su sostegno, potranno inserirsi negli elenchi aggiuntivi della provincia in cui sono già inseriti in GPS, ma se non fossero inseriti in nessuna GPS potranno scegliere la provincia che desiderano per inserirsi in coda alla prima fascia di sostegno. Anche coloro che hanno acquisito abilitazione potranno inserirsi nella prima fascia aggiuntiva. Dopo l’inserimento degli elenchi aggiuntivi e quindi all’aggiornamento delle GPS per la costituzione di questi elenchi, ci sarà, molto probabilmente i primi giorni dell’agosto 2023, la domanda per scegliere le 150 preferenze per l’anno scolastico 2023-2024. Il sistema informatizzato sarà ovviamente migliorato nella sua funzionalità per come suddetto.

Aggiornamento GPS con elenchi aggiuntivi e nuova scelta delle sedi tra luglio e agosto

