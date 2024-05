di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 16.5.2024.

Aggiornamento GPS: no riserva lunga per i percorsi abilitanti.

Si è svolto il 15 Maggio un confronto tra sindacati e ministero dell’istruzione sul tema dell’aggiornamento delle GPS (e quindi sul conferimento delle supplenze per i prossimi due anni scolastici).

I tempi di presentazione delle domande

L’OM potrebbe essere firmata già oggi e le GPS dovrebbero aprirsi il prossimo 20 maggio. Ci saranno venti giorni di tempo – e quindi le funzioni dovrebbero essere chiuse intorno al 10 giugno.

Inserimento abilitati/specializzati esteri

Il ministero a deciso di confermare l’inserimento nella prima fascia con riserva per chi ha preso il titolo di sostegno o abilitazione all’estero. Potranno conseguire supplenze dalla loro posizione. Una vittoria che si può attribuire all’ANIEF e che rischia di impoverire il livello dell’insegnamento.

Non ci sarà la riserva lunga prevista nella terza bozza

Rispetto a quanto previsto nella terza bozza, scompare la possibilità di entrare in prima fascia con riserva con l’ipotesi di iscriversi ai percorsi abilitanti, con l’apertura di tutta una serie di problematiche di difficile gestione sia per i precari, sia per i sindacati che dovevano dare una mano in fase di aggiornamento. Meno male.

