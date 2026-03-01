Aggiornamento GPS, previsti milioni di iscrizioni

La Voce della scuola, 1.3.2026.

Illusione che ci siano sbocchi nella scuola, business sulla pelle dei precari. Non si placa il malcontento dei precari mentre procede la compilazione della domanda GPS valida per i prossimi 2 anni.

Mentre ancora è aperta la finestra temporale dedicata all’aggiornamento delle GPS già si parla di milioni di iscrizioni, che potrebbero pareggiare o anche superare i numeri degli anni precedenti. L’ambito scolastico, da questi dati, sembrerebbe continuare quindi ad essere appetibile. E questo nonostante le tante criticità da cui è imperversato, a partire dalla necessità della stabilizzazione dei precari e dai costi richiesti per abilitarsi e conseguire corsi. Da ultimo pensiamo alla novità delle certificazioni informatiche Accredia. Sulla tematica è intervenuto il comitato ‘Scuola Lavoro e Libertà’, facendo leva sulla necessità che si torni al doppio canale di reclutamento.

Precari ‘spremuti’ in attesa di stabilizzazione

“Le Gps esplodono perché il Paese è al tracollo, e nella scuola si continua a dare l’illusione che ci siano sbocchi, come è stato fatto con la storia del servizio civile universale. Solo se si capirà che per accedere all’insegnamento è prioritaria l’anzianità di servizio, si potranno canalizzare adeguatamente le risorse umane utili alla Scuola. Se poi l’obiettivo è quello di fare business sulla pelle dei precari, con vendita di certificazioni e titoli vari, a vantaggio dei soliti noti big della formazione, allora è tutto un altro discorso, e si spiega la creazione di quest’apocalisse! Necessario il doppio canale!”

nuovo ‘business’ delle certificazioni informatiche Accredia, unitamente al solito ‘modus operandi’ di enti che rilasciano titoli dietro pagamento per Questo il commento lasciato su facebook da ‘Scuola Lavoro e Libertà’, inserito nel contesto del numero di iscritti che, anche stavolta, vedranno le Gps, e connesso al proliferare di precariato che non sembra trovare, finora, una soluzione concreta al suo risanamento. A destare malcontento è stato anche il, unitamente al solito ‘modus operandi’ di enti che rilasciano titoli dietro pagamento per scalare le graduatorie . In tutto ciò a farne le spese sono sempre i precari, costretti a pagare, di tasca propria, cifre importanti per poter avere maggiori opportunità lavorative, in attesa dell’agognato ruolo.

Il focus torna quindi ancora una volta sulla necessità di una rimodulazione del reclutamento, al centro del quale sembra affermarsi sempre più il doppio canale.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aggiornamento GPS, previsti milioni di iscrizioni

ultima modifica: da