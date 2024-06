Aggiornamento GPS, servizi su posto di sostegno

di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 3.6.2024.

Aggiornamento GPS, quando deve essere flaggato la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2023/24”

Per ogni titolo di servizio inserito, c’è la possibilità di flaggare o meno la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2023/24”. Quando devo mettere la spunta?

Ci vuole l’annualità

La prima considerazione da fare, è considerare se ho prestato almeno 180 giorni di servizio, oppure sto svolgendo un servizio almeno dal primo febbraio alla fine della scuola più i giorni degli scrutinii. Se non sono in queste due fattispecie, la cosa non mi riguarda.

Il servizio è sul sostegno? E’ il terzo anno?

SE la risposta è sì per entrambe le questioni. Devo assolutamente flaggare questa opzione, ed avere nella mia istanza, tre servizi di più di 180 giorni con questo flag. Il sistema permette anche di fare questa operazione per i servizi svolti nei precedenti bienni, se avevo dimenticato in passato di mettere questa spunta.

Inserimento in seconda fascia sul sostegno

Queste operazioni – ovvero avere i tre servizi flaggati – sono necessarie perché altrimenti non si può inoltrare l’istanza di aggiornamento alle GPS se ci siamo inseriti in seconda fascia sostegno. Ricordiamo che ci si può inserire in seconda fascia in un grado di scuola se ho tre anni di sostegno in quel grado di scuola. Non vale avere, per esempio, due anni sulle medie ed uno nelle superiori.

Va flaggato solo se mi voglio inserire in seconda fascia?

Il nostro consiglio è di porre la spunta anche se non raggiungo ancora i tre anni. Mi porto avanti con il lavoro, perché magari nei prossimi aggiornamenti non sarà possibile, o lo sarà solo in vicinanza della scadenza, porre il flag per i servizi svolti nei bienni precedenti.

