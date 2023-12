di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 25.12.2023.

L’inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i docenti che possiedono 24 CFU e che devono abilitarsi.

Aggiornamento graduatorie GPS, nella prossima primavera 2024 è previsto il nuovo aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Ovviamente, tra gli aspiranti c’è grande attesa anche per quanto riguarda l’avvio dei percorsi abilitanti formativi all’insegnamento in quanto questi consentiranno l’inserimento in prima fascia delle GPS: a questo proposito, molti aspiranti che possiedono 24 CFU si chiedono quale strada debbano intraprendere per passare in prima fascia.

Percorsi abilitanti e inserimento in prima fascia graduatorie GPS 2024 per i docenti che possiedono 24 CFU

Sicuramente ci si può iscrivere ai percorsi da 60 CFU questi corsi, per chi possiede già 24 CFU, diventano corsi da 36 CFU in quanto i crediti già conseguiti vengono riconosciuti. Quindi, attraverso questi percorsi, è possibile conseguire l’abilitazione all’insegnamento, entrando così in prima fascia GPS. Se durante il percorso formativo si dovesse partecipare al concorso per poi risultare vincitori, è chiaro che, nel caso in cui si consegua l’abilitazione prima dell’immissione in ruolo, quest’ultima produrrà immediatamente l’assunzione a tempo indeterminato.

Nel caso in cui, invece, non fosse possibile conseguire l’abilitazione e arrivasse prima la nomina per il ruolo, si dovrà conseguire l’abilitazione per poi avere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Il consiglio è quello di tentare tutto ciò che è possibile tentare: possedendo i requisiti per fare il concorso, è opportuno parteciparvi; avendo i requisiti per l’iscrizione ai percorsi abilitanti, è consigliabile farli. Non tutto può andare a buon fine e, quindi, è opportuno fare tutti i tentativi.

Pertanto, i docenti che possiedono i 24 CFU hanno sostanzialmente due possibilità che non sono alternative, bensì sfruttabili contemporaneamente, in virtù del fatto che il primo concorso PNRR e i primi percorsi abilitanti seguiranno strade pressoché parellele. La prima possibilità è, naturalmente, quella di partecipare al concorso con i soli 24 CFU. Nel caso in cui venga superato, il docente potrà completare successivamente il percorso formativo. La seconda possibilità è quella di completare prima il percorso formativo rispetto al concorso, conseguendo l’abilitazione per po partecipare al concorso direttamente con l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aggiornamento graduatorie GPS 2024, percorsi abilitanti e inserimento in prima fascia per chi ha 24 CFU ultima modifica: da