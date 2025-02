Il testo, che ha assunto la propria veste finale dopo una gestazione prolungata da un fitto confronto sui numeri con la Ragioneria generale dello Stato, arriva su uno scenario contrattuale messo in stand by dalle contrapposizioni sindacali che hanno bloccato anche il rinnovo nella sanità, come confermato dall’ultimo incontro in Aran di giovedì scorso.

Decisivo il ruolo delle sigle autonome

Viste le dimensioni, quindi, il comparto è decisivo per far pendere la bilancia dei negoziati 2022/24 verso i rinnovi, come accaduto per le Funzioni centrali, o verso il blocco, come sta accadendo alla sanità. A differenza di quel che accade per Regioni ed enti locali, dove i giochi appaiono già ipotecati ex ante perché Cgil e Uil, contrari alle intese, raggiungono da sole la maggioranza in termini di rappresentatività, nell’Istruzione è decisivo il ruolo delle sigle autonome, dalla Confsal (12,1%) a Gilda (8,29%) e Anief (6%). I fondi aggiuntivi inseriti nell’ultima legge di bilancio puntano proprio a favorire la costruzione di una maggioranza favorevole all’intesa: giovedì prossimo, al debutto del tavolo, si comincerà a capire se questo sforzo potrà avere successo.