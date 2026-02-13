Allarme phishing: mail fraudolente agli utenti NoiPA

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 12.2.2026.

Allarme phishing: aumentano le mail fraudolente ai danni degli utenti NoiPA.

Sono in costante aumento le segnalazioni di e-mail fraudolente indirizzate al personale delle Amministrazioni che utilizza i servizi NoiPA. Si tratta di tentativi di phishing sempre più sofisticati, che sfruttano indirizzi di posta elettronica ingannevoli e grafiche simili a quelle ufficiali per trarre in inganno i destinatari.

Nella maggior parte dei casi, i messaggi riportano indebitamente il logo NoiPA e invitano gli utenti a cliccare su link non ufficiali per consultare presunte informazioni relative al proprio trattamento economico. Una volta aperto il collegamento, viene richiesto l’inserimento di credenziali o dati personali, con il rischio di sottrazione di informazioni sensibili e accessi non autorizzati.

Come proteggersi dalle frodi informatiche

NoiPA spiega che di fronte a queste comunicazioni è fondamentale adottare alcune semplici ma efficaci precauzioni. Prima di tutto, occorre prestare la massima attenzione ai messaggi che contengono collegamenti sospetti o richieste urgenti di dati personali. È sempre opportuno verificare con cura l’identità del mittente, controllando l’indirizzo e-mail completo e diffidando di eventuali anomalie.

NoiPA non richiede in alcun caso l’invio di dati personali, credenziali di accesso o informazioni riservate tramite e-mail, SMS o applicazioni non ufficiali. Qualsiasi richiesta di questo tipo deve essere considerata sospetta.

Un’ulteriore misura di prevenzione consiste nel controllare regolarmente la propria Area personale sul portale ufficiale. Un monitoraggio costante consente di individuare tempestivamente eventuali accessi anomali o modifiche non autorizzate ai propri dati.

L’impegno del MEF per la sicurezza della piattaforma

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ribadisce il proprio impegno nella tutela della sicurezza informatica e della protezione della privacy degli utenti NoiPA. Attraverso l’adozione delle più avanzate soluzioni tecnologiche e nel pieno rispetto della normativa vigente, il MEF garantisce la riservatezza e la protezione dei dati gestiti sulla piattaforma.

In presenza di comunicazioni o comportamenti sospetti, gli utenti sono invitati a non cliccare su link né fornire informazioni personali e a contattare tempestivamente il Supporto NoiPA per effettuare le necessarie segnalazioni.

La prevenzione e la consapevolezza restano le armi più efficaci contro le frodi informatiche, in un contesto digitale in continua evoluzione.

