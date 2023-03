di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 20.3.2023.

Immaginare che Meloni e Valditara trovino risorse fresche e significative per i docenti appare in questo momento una chimera.

Il Ministro Valditara ha convinto il collega Zangrillo ad emanare l’atto di indirizzo con il quale destinare tutti i 300 milioni di euro precedentemente vincolati al “merito” agli aumenti tabellari del personale della scuola. Era una richiesta fatta da più di un anno dai sindacati e in primis dalla Gilda dopo la conclusione della trattativa per il CCNL 2018-20121 che ha portato magre risorse aggiuntive allo stipendio dei docenti e del personale ATA rispetto a quelle richieste da parte sindacale.

Prendiamo atto della volontà del Ministro di venire incontro alle giuste rivendicazioni della categoria. Prima di parlare di merito e carriere, cosa assolutamente complessa e oggetto di contenziosi, è necessario aumentare gli stipendi di tutto il personale della scuola, e non solo come sempre avviene dei dirigenti scolastici. In soldoni la decisione del Ministro porterà ad incrementi minimi (24 euro lordi in media, 15-18 euro netti) rispetto agli emolumenti tabellari calcolati nell’ultimo CCNL.

Ma quello che ci preoccupa è il futuro. Il governo sembra occupato più ad inseguire le logiche delle riforme fiscali strutturali e dei provvedimenti a favore di specifiche categorie che avranno dei costi enormi per le casse dello Stato.

Per il momento si parla d’altro.

