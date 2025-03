Alunno 14enne frattura il naso e la mascella al prof

di Alessandro Giuliani La Tecnica della scuola, 7.3.2025.

Dire agli alunni di fare silenzio per andare avanti con la lezione dovrebbe essere la normalità. Invece, non è stato giudicato così l’invito a non disturbare, in un istituto secondario, da parte di un docente di musica e jazzista (che dal 2012 ha deciso anche di dedicarsi all’insegnamento) nei confronti di un suo alunno 14enne ripetente: il fatto, accaduto in classe a gennaio, è stato da subito interpretato dal ragazzo come un affronto, tanto da replicare al momento all’insegnante con delle minacce.

Quasi due mesi dopo, la sera tra il 28 febbraio e il primo marzo, il ragazzo ha incontrato per strada lo stesso prof di musica che lo aveva rimproverato in classe: con un suo amico, il 14enne ha quindi deciso di seguirlo e una volta che il docente è entrato nella sua auto parcheggiata nella piazza centrale del paese ha aperto la portiera e lo ha colpito con pugni e schiaffi, fino a procurargli la frattura al setto nasale e alla mascella.

Al docente l’ospedale ha dato 20 giorni di prognosi. Ai quotidiani Il Corriere della Sera e Il Giorno, il professore di musica ha detto che adesso ha “paura di tornare a scuola”.

L’accaduto è stato comunque filmato dalle telecamere del Comune. E il docente ha deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri: la Procura per i minorenni ha quindi aperto un fascicolo.

Intervistato dal Tg1, l’insegnante di musica non ha nascosto l’amarezza, ma anche la grande energia che gli hanno procurato i messaggi d’affetto giunti da diversi alunni, con tanto di disegni e inviti a tornare al più presto in classe.

