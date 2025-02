Anno di formazione e prova: la guida completa

di Diego Palma, La Voce della scuola, 7.2.2025.

Anno di prova e Anno di formazione: guida completa con riferimenti normativi, ruolo del tutor e dell’amministrazione.

Quando un docente viene assunto a tempo indeterminato nella scuola italiana, è chiamato a svolgere il cosiddetto “anno di formazione e di prova”. Questo percorso – definito e disciplinato da specifici decreti ministeriali – ha la funzione di assicurare e verificare l’effettivo possesso delle competenze professionali necessarie all’insegnamento.

Spesso si sente parlare di “anno di prova” e “anno di formazione” come se fossero un unico concetto: in realtà, pur essendo strettamente connessi, presentano aspetti e finalità differenti. In questa guida illustriamo le principali caratteristiche dei due percorsi, i riferimenti normativi, il ruolo del tutor e il ruolo dell’amministrazione scolastica.

Indice Quadro normativo: i decreti ministeriali di riferimento

Anno di prova: cos’è e come funziona Definizione Procedura di valutazione

Anno di formazione: di cosa si tratta Definizione Cosa prevede

Differenza tra anno di prova e anno di formazione

Il ruolo del tutor

Il ruolo dell’amministrazione scolastica

Guida pratica: step fondamentali per superare l’anno di prova e formazione

Quadro normativo: i decreti ministeriali di riferimento

Legge 107/2015 (“Buona Scuola”):

Ha introdotto importanti novità in materia di formazione iniziale, inserendole tra gli aspetti fondamentali per la valorizzazione professionale dei docenti.

DM 850/2015:

È il decreto attuativo principale che regola le modalità di svolgimento del periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti.

Specifica tempi, modalità, criteri di valutazione e compiti dei diversi attori coinvolti (docenti, tutor, Dirigente Scolastico, Comitato di valutazione).



Ulteriori disposizioni ministeriali:

Note operative e circolari del Ministero (MIM, ex MIUR/MI) che di anno in anno forniscono indicazioni pratiche e tempistiche per la piattaforma INDIRE, per le attività laboratoriali, per la documentazione da produrre.

Questi decreti, insieme alle circolari integrative, costituiscono il riferimento principale per lo svolgimento e la gestione dell’anno di prova e di formazione.

Anno di prova: cos’è e come funziona

Definizione

Anno di prova : è il periodo di servizio (almeno 180 giorni, di cui almeno 120 di attività didattica) che il docente deve svolgere dopo essere stato assunto a tempo indeterminato.

: è il periodo di servizio (almeno 180 giorni, di cui almeno 120 di attività didattica) che il docente deve svolgere dopo essere stato assunto a tempo indeterminato. L’obiettivo è valutare le competenze professionali, metodologico-didattiche e relazionali del docente.

Procedura di valutazione

A fine anno, il Comitato di valutazione (presieduto dal Dirigente Scolastico) esprime un parere sul percorso svolto dal docente, formulando un giudizio di idoneità o non idoneità.

(presieduto dal Dirigente Scolastico) esprime un parere sul percorso svolto dal docente, formulando un giudizio di idoneità o non idoneità. In caso di esito negativo, il docente può ripetere il percorso un’altra volta. L’eventuale secondo mancato superamento comporta la decadenza dal ruolo.

Anno di formazione: di cosa si tratta

Definizione

Anno di formazione : è l’insieme delle attività formative che accompagnano il docente nel suo primo anno di ruolo (percorsi in presenza, laboratori, formazione online su piattaforme come INDIRE, attività di peer to peer).

: è l’insieme delle che accompagnano il docente nel suo primo anno di ruolo (percorsi in presenza, laboratori, formazione online su piattaforme come INDIRE, attività di peer to peer). Ha lo scopo di rafforzare e perfezionare le competenze professionali necessarie per lo svolgimento della professione docente.

Cosa prevede

Attività in piattaforma (INDIRE) : il docente deve caricare materiali, riflessioni, project work, e compilare il bilancio iniziale , intermedio e finale delle competenze.

: il docente deve caricare materiali, riflessioni, project work, e compilare il , e delle competenze. Laboratori formativi : momenti di confronto su tematiche centrali per la didattica (inclusione, valutazione, didattica digitale, metodologie innovative, ecc.).

: momenti di confronto su tematiche centrali per la didattica (inclusione, valutazione, didattica digitale, metodologie innovative, ecc.). Peer to peer: il docente in formazione e il tutor si osservano reciprocamente durante le lezioni, con l’obiettivo di migliorare le proprie pratiche didattiche.

Differenza tra anno di prova e anno di formazione

Finalità

L’anno di prova è valutativo : è il momento in cui il servizio del docente viene esaminato dal Dirigente Scolastico e dal Comitato di valutazione.

: è il momento in cui il servizio del docente viene esaminato dal Dirigente Scolastico e dal Comitato di valutazione. L’anno di formazione è formativo : serve ad acquisire e/o consolidare competenze attraverso percorsi strutturati, laboratori, tutoraggio.

: serve ad acquisire e/o consolidare competenze attraverso percorsi strutturati, laboratori, tutoraggio.

Obblighi di servizio vs Obblighi formativi

L’anno di prova si concentra sul numero minimo di giorni di servizio (180) e di attività didattica(120).

L’anno di formazione si declina in ore di formazione, laboratori, incontri in presenza, compilazione del portfolio professionale online.

Esito

L’esito positivo dell’anno di prova comporta la conferma in ruolo .

. Il completamento dell’anno di formazione e la partecipazione alle attività previste consentono di ottenere l’ attestato di frequenza . Tali elementi confluiscono, insieme alla valutazione del Dirigente e del Comitato, nella decisione finale di conferma.

. Tali elementi confluiscono, insieme alla valutazione del Dirigente e del Comitato, nella di conferma.



Il ruolo del tutor

Il tutor ha un compito centrale nel percorso di formazione e di prova. Secondo il DM 850/2015, il tutor:

Supporta il docente neo-immesso

Organizza momenti di incontro e fornisce consigli su attività didattiche, metodologie, strategie di valutazione.

Offre un confronto costante , sia in forma di colloquio che di osservazione reciproca in classe.

, sia in forma di colloquio che di osservazione reciproca in classe.

Coordina le attività di peer to peer

Pianifica le lezioni da osservare (quelle del tutor e quelle del neo-immesso).

Guida la riflessione post-lezione, evidenziando punti di forza e aspetti da migliorare.



Collabora alla valutazione formativa

Fornisce riscontri utili al docente in formazione.

Prepara una relazione finale sul percorso svolto dal docente, che potrà essere considerata dal Dirigente Scolastico e dal Comitato di valutazione ai fini del giudizio conclusivo.



Favorisce la creazione di un clima di fiducia

Il tutor deve svolgere il suo ruolo in modo costruttivo e riservato, stimolando il neo-immesso a sperimentare e a riflettere sulle proprie pratiche didattiche.

Il ruolo dell’amministrazione scolastica

In questo contesto, per “amministrazione scolastica” si intende l’insieme dei soggetti istituzionali e organizzativi che supervisionano e gestiscono l’anno di formazione e di prova:

Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM)

Emette i decreti attuativi (es. DM 850/2015) e fornisce le linee guida nazionali per lo svolgimento dell’anno di formazione e di prova.

Affida a strutture come INDIRE la piattaforma telematica per la formazione e la documentazione.

la piattaforma telematica per la formazione e la documentazione.

Ufficio Scolastico Regionale (USR)

Organizza i percorsi formativi , i laboratori in presenza (o online) e coordina le scuole-polo per la formazione.

, i laboratori in presenza (o online) e coordina le scuole-polo per la formazione. Può fornire chiarimenti e supporto agli istituti scolastici e ai docenti.



Dirigente scolastico

Nomina il tutor, definisce il piano formativo e vigila sull’attuazione delle attività previste dall’anno di formazione e prova.

Presiede il Comitato di valutazione e, alla fine del percorso, esprime il proprio parere sul superamento o meno dell’anno di prova.

e, alla fine del percorso, esprime il proprio parere sul superamento o meno dell’anno di prova.

Comitato di valutazione

È composto da docenti esperti interni o esterni e presieduto dal Dirigente.

Al termine dell’anno, esamina la documentazione presentata dal docente e dal tutor, e sostiene un colloquio con il docente prima di deliberare sull’esito.



Guida pratica: step fondamentali per superare l’anno di prova e formazione

Registrazione e utilizzo della piattaforma INDIRE

Appena possibile, crea il tuo account. Compila accuratamente il bilancio iniziale delle competenze, pianifica gli obiettivi formativi e carica periodicamente la documentazione richiesta (materiali, lezioni, riflessioni).

Partecipazione ai laboratori formativi e agli incontri in presenza/online

Informati sulle date, le sedi (o le aule virtuali) e gli argomenti dei laboratori.

Prendi appunti e raccogli materiali da inserire nel tuo portfolio professionale .

.

Organizzazione dell’attività di peer to peer

Concorda con il tutor quali lezioni osservare e con quale tempistica.

Dopo ogni osservazione, stila un report (anche breve) con riflessioni, punti di forza, strategie di miglioramento.

(anche breve) con riflessioni, punti di forza, strategie di miglioramento.

Relazione continua con il tutor

Pianifica momenti di confronto regolari (una volta al mese, o secondo le necessità).

Chiedi consiglio su situazioni critiche, valutazione degli apprendimenti, gestione della classe.



Preparazione del colloquio finale

Rivedi tutto il materiale caricato su INDIRE e verifica di aver completato ogni sezione (bilancio finale, documentazione di progetti, riflessioni conclusive).

Prepara una breve esposizione su un tema di didattica sperimentato durante l’anno.



Valutazione conclusiva

Il Dirigente Scolastico, dopo il colloquio con il docente e sulla base del parere del Comitato di Valutazione, formalizza l’esito finale.

In caso di valutazione positiva, il docente ottiene la conferma in ruolo .

.

L’anno di prova e l’anno di formazione, regolati principalmente dal DM 850/2015, rappresentano due facce di una stessa medaglia: da un lato la verifica (anno di prova) delle competenze del docente, dall’altro l’accompagnamento formativo (anno di formazione) per rafforzarle e svilupparle. Il tutor e l’amministrazione scolastica (Ministero, USR, Dirigente Scolastico e Comitato di valutazione) svolgono un ruolo chiave nel garantire che questo percorso sia strutturato, efficace e trasparente.

Affrontare l’anno di formazione e prova con metodo, costanza e spirito di collaborazione permette non solo di superare le verifiche finali, ma soprattutto di porre basi solide per una carriera didattica appagante, innovativa e di qualità.

.

.

.

.

.

.

.

Anno di formazione e prova: la guida completa

ultima modifica: da