di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 28.5.2023.

L’ART. 44 del decreto 36 nel modificare l’art. 13 del decreto 59/2017 nel definire la modalità dell’anno di formazione e prova e del test finale e della successiva immissione in ruolo, ha introdotto un test finale volto ad accertare come si siano tradotte in competenze didattiche pratiche le conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche.

Quando si svolge

Al termine dell’anno scolastico di svolgimento del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, nell’intervallo temporale intercorrente tra il termine delle attività didattiche – compresi gli esami di qualifica e di Stato – e la conclusione dell’anno scolastico, il Comitato è convocato dal dirigente scolastico per procedere all’accertamento e alla valutazione degli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, pedagogica, didattico-metodologica e relazionale, acquisite dal docente in anno di prova tradotte in competenze didattiche pratiche.

In cosa consiste il test

Il test finale sottoposto al docente, consiste nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell’istruttoria formulata dal tutor accogliente e nella relazione del dirigente scolastico, con espresso riferimento all’acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione e periodo annuale di prova. Per le finalità e per la strutturazione dei momenti osservativi a cura del docente tutor e del dirigente scolastico, è stato predisposto l’allegato A al decreto 226 del 16 agosto 2022

Superamento dell’anno di prova e del test

Il dirigente scolastico, sentito il parere del Comitato di valutazione, obbligatorio ma non vincolante in quanto se ne può discostarsene con atto motivato, procede alla valutazione del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio. In caso di superamento del test finale e di valutazione positiva del percorso di formazione e periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di conferma in ruolo

Mancato superamento del test finale

In caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il dirigente scolastico emette provvedimento motivato di ripetizione del periodo di formazione e di prova, indicando gli elementi di criticità emersi ed individuerà le forme di supporto formativo e di verifica del conseguimento degli standard richiesti per la conferma in ruolo.

Anno di formazione e prova. Procedura per lo svolgimento del test finale

