di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 13.3.2025.

Anno di prova neoassunti, chiarimenti sui docenti vincitori di concorso e privi di abilitazione assunti con contratto a tempo determinato nella secondaria.

Con nota 20601 dell’11 marzo 2025, l’USR Puglia ha fornito alcuni chiarimenti in merito al periodo di formazione e prova per l’anno scolastico 2024-2025 per i docenti assunti con contratto a tempo determinato nella scuola secondaria.

In proposito, la nota richiama la pagina 9, secondo paragrafo, della nota prot. 202382 del 26/11/2024, recante “periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’anno scolastico 2024-2025”.

Nella disposizione ministeriale è scritto quanto segue:

“A norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 PRIVI DI ABILITAZIONE ALL’ATTO DELL’ASSUNZIONE, SVOLGERANNO IL PERIODO DI PROVA E FORMAZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa”.

Sulla base di quanto sopra, l’USR Puglia ribadisce che i docenti appartenenti a tale categoria NON DEVONO svolgere il periodo di prova nell’anno scolastico 2024/2025.

La Nota dell’USR Puglia

