Antincendio scuole: i chiarimenti del MiM sulle nuove scadenze del decreto 2026

Carlo Maria Giordana, scuolalink, 23.04.206

Il Ministero dell’Istruzione chiarisce gli obblighi per l’antincendio scuole e i termini per la messa a norma degli edifici entro il 2027

L’adeguamento antincendio scuole entra in una nuova fase operativa. Secondo le recenti indicazioni ministeriali, gli istituti devono allinearsi alla normativa antincendio prevista dal decreto del 31 marzo 2026, garantendo standard elevati di sicurezza scolastica attraverso un percorso strutturato in due passaggi fondamentali.

Il cronoprogramma per la conformità normativa

Il decreto interministeriale del 31 marzo 2026 stabilisce una tabella di marcia precisa per gli edifici scolastici non ancora in regola. Sebbene il termine ultimo per l’adeguamento complessivo sia fissato al 31 dicembre 2027, la normativa introduce una scadenza intermedia cruciale per garantire la tutela di studenti e personale.

Requisiti minimi per la fase di transizione

Entro nove mesi dall’emanazione del decreto, gli enti proprietari degli immobili devono presentare ai Vigili del Fuoco la SCIA parziale. Questo documento deve certificare il rispetto di alcuni requisiti tecnici essenziali per l’antincendio scuole, tra cui:

Installazione di sistemi di illuminazione di emergenza .

. Presenza di impianti di allarme e dispositivi di diffusione sonora.

Dotazione adeguata di estintori e segnaletica di sicurezza.

e segnaletica di sicurezza. Osservanza delle principali norme di esercizio.

Misure gestionali e mitigazione del rischio

In attesa del completamento dei lavori strutturali, previsto per la fine del 2027, il decreto impone l’adozione di misure organizzative rigorose. La gestione del “carico d’incendio” diventa prioritaria: è necessario rimuovere materiali non conformi e assicurare che il numero di occupanti sia sempre proporzionato alle vie di esodo.

Le istituzioni scolastiche devono inoltre potenziare la vigilanza interna. Il registro dei controlli va aggiornato costantemente per tracciare ogni verifica effettuata sugli impianti. Sul piano formativo, oltre alle consuete prove di evacuazione, la normativa antincendio richiede ora almeno due esercitazioni specifiche ogni anno per istruire il personale sui rischi legati al transitorio normativo.

Competenze degli enti locali e dei dirigenti

La messa a norma degli edifici richiede una sinergia tra diversi attori. Mentre la responsabilità degli interventi strutturali ricade sugli enti locali (Comuni e Province), la gestione operativa e l’aggiornamento della documentazione, come il piano di emergenza e la valutazione dei rischi, spettano direttamente ai dirigenti scolastici.

Per agevolare questo compito, il Ministero ha messo a disposizione il testo coordinato delle norme tecniche elaborato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, uno strumento essenziale per navigare la complessità della sicurezza scolastica.

Link al Decreto del 3 marzo 2026

Antincendio scuole: i chiarimenti del MiM sulle nuove scadenze del decreto 2026

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