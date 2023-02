di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 2.2.2023.

Tra le misure previste nella legge di bilancio per il 2023 (la prima del governo Meloni) c’è anche la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale – che ora è il 31 dicembre 2023 -, oltre alla conferma delle condizioni per l’accesso a tale beneficio nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Chi può usufruire dell’Ape sociale

Chiariamo subito che l’Ape sociale è un anticipo della pensione a carico dello Stato. Possono usufruire di questo istituto le seguenti categorie:

coloro che assistono, da almeno 6 mesi, persone disabili conviventi con handicap in situazione di gravità ex legge 104/92 e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74% e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

coloro che hanno svolto un “lavoro gravoso” per almeno sei anni in via continuativa e in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni.

Per le donne è prevista una riduzione dei requisiti contributivi per l’accesso all’APE sociale: sono 12 mesi per ciascun figlio (al massimo si può arrivare ad una riduzione dei contributi di accesso pari a due anni).

Quanti anni di lavoro gravoso devo aver fatto per accedere all’Ape?

Oltre al criterio dell’anzianità contributiva – come ho scritto sopra deve essere di almeno 36 anni -, è necessario aver svolto questo lavoro gravoso in sei degli ultimi sette anni di contribuzione – o in alternativa in sette degli ultimi dieci anni.

Quali lavori sono considerati gravosi?

Questo è l’elenco delle professioni gravose

I termini di presentazione della domanda

Chi può usufruire della Ape sociale deve presentare la domanda all’INPS entro il 31 marzo 2023, e su Istanze Online entro il 28 febbraio. Nella valutazione è importante considerare il fatto che durante il periodo in cui perpepisco l’Ape sociale non maturo contribuzione figurativa per la pensione.

Importo dell’Ape sociale

L’indennità relativa all’Ape sociale, viene erogata sulla base di 12 mensilità all’anno, ed è pari alla rata mensile della pensione che ho maturato al momento della presentazione della domanda, ma non può in ogni caso superare i 1.500 euro lordi all’anno – ovvero circa 1.300 euro netti.

Ape sociale 2023, le domande si possono fare entro il 31 marzo 2023

