APE sociale prorogata: cosa cambia nel 2026

Orizzonte Scuola, 2.3.2026.

APE sociale prorogata al 2026: cosa cambia per i docenti

che vogliono lasciare il servizio dal 1° settembre. La nota del Ministero.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 5023 pubblicata il 2 marzo, aggiorna le istruzioni operative sulle cessazioni dal servizio con decorrenza 1° settembre 2026.

La ragione dell’aggiornamento è una novità introdotta dalla legge di bilancio: l’articolo 1, comma 162, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha prorogato la sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, posticipando di un anno la scadenza precedente.

Chi può accedere all’APE sociale

L’APE sociale è un’indennità mensile, fino a 1.500 euro lordi, che lo Stato riconosce ai lavoratori in particolari condizioni come anticipo del trattamento pensionistico di vecchiaia.

L’accesso è riservato a quattro categorie: i disoccupati che hanno esaurito ogni forma di sussidio, i caregiver che assistono un familiare con handicap grave da almeno sei mesi, i lavoratori con invalidità accertata pari o superiore al 74% e gli addetti a mansioni gravose.

Tra le professioni gravose riconosciute rientrano, con il codice ISTAT 2.6.4, i docenti della scuola primaria e dell’infanzia.

Il requisito anagrafico minimo è fissato a 63 anni e 5 mesi, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni per disoccupati, caregiver e invalidi, e di 36 anni per i lavoratori gravosi.

Le scadenze da non perdere

La procedura per accedere all’APE sociale prevede due passaggi distinti. Il primo consiste nel richiedere all’INPS il riconoscimento dei requisiti: l’Istituto ha tempo fino al 21 aprile 2026 per completare la verifica e certificare il diritto. Solo dopo aver ricevuto questa certificazione, il docente può presentare la domanda di cessazione dal servizio alla propria istituzione scolastica, in formato cartaceo, entro il 31 agosto 2026.

Le istruzioni operative di dettaglio restano quelle già fornite nella circolare del 25 settembre 2025, che il MIM ha confermato integralmente valide con il nuovo provvedimento.

